Žalman Lohonka si k 80. narozeninám nadělil novou desku i koncerty

Písničkář Pavel Žalman Lohonka si ke svým 80. narozeninám nadělil novou desku i sérii koncertů. Jihočeská folková legenda působí na hudební scéně téměř 60 let. Ve svých rodných Českých Budějovicích oslaví jubileum na sobotním koncertě. Vrcholem bude vystoupení s kapelou Žalman & spol. ve velkém sále pražské Lucerny 26. dubna. Jako hosté ho doprovodí Pavlína Jíšová, Kubitovo kvarteto a Robert Fischmann.
Nová deska nabídne posluchačům 14 skladeb. "Zmohl jsem se ještě v mém věku na nové písně. Říkal jsem si, musím si k osmdesátinám něco nadělit, tak jsem si nadělil novou desku. Jmenuje se To máš pořád něco," řekl ČTK Lohonka. Na koncertní šňůře letos navštíví 18 míst. Na jihu Čech kromě Českých Budějovic zavítá také do Písku a na tábořiště v Kestřanech u Otavy.
Za velký dar považuje zdraví a dostatek energie, aby na koncertě stačil mladším kolegům. "Já si myslím, že asi za těch 80 let jsem si splnil všechno. Mám skvělou ženu, tu jsem si taky splnil. Je to paní doktorka a stará se o mě. Vnoučata jsou bezvadná, dobré kamarády mám. Máme takovou partu v Praze na výlety s povídáním. Pak to vždycky zakončíme v nějaké hospůdce. Takže si děláme pokud možno dobře. Takže v podstatě jsem si splnil úplně všechno," podotkl písničkář.
Pavel Žalman Lohonka se narodil 20. března 1946 v Českých Budějovicích. K hudbě tíhl od mládí už na učilišti v Plzni, kde se vyučil dřevomodelářem, jezdil sobotu co sobotu na čundry do přírody. Tam také získal svou přezdívku. "Já jsem jinak veselý člověk, ale asi jsem zpíval ty posmutnělý písně, tak jsem se jim asi tak jevil, že jsem smutnější nebo hloubavější. Ale ti nejbližší mi říkají křestním jménem, jen občas někdo mi řekne Žalmane," vysvětlil Lohonka.
Žalman působí na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve skupině Minnesengři, později v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman & spol., která v různých podobách koncertuje nepřetržitě až do současnosti. Písničkář je známý popularizací lidových písní, poetickými texty a nezaměnitelnou tvorbou, která oslovuje generace posluchačů. Napsal na 400 písní a několik desítek textů pro jiné interprety. Kromě alb a singlů, které natočil se skupinami Minnesegři a Žalman & spol., se jeho skladby objevily na více než dvou stovkách různých kompilací a samplerů. S Minnesengry nahrál devět alb a později vydal dalších 20 autorských desek a sedm výběrů.