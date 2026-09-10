Zámecký pivovar v J. Hradci se kromě výroby piva proměnil v kulturní centrum

Jindřichohradecký zámecký pivovar ze 16. století, který po desetiletí chátral a v roce 2011 vyhořel, se proměnil v kulturní centrum. Letos v červenci se v něm po téměř 60 letech obnovila výroba piva a tuto sobotu se veřejnosti otevře také multifunkční sál pro téměř 400 lidí. Pod vysoká dřevěná žebroví vytvořená tradičními tesařskými postupy se přesune významná část městské kultury. Náklady na opravu národní kulturní památky přesáhly 522 milionů korun bez DPH, řekli dnes novinářům zástupci města.
"Zámecký pivovar byl dlouhá léta symbolem chátrající historické památky. Dnes jsme tento příběh obrátili. Zachránili jsme cennou stavbu a dali jí nový život, který propojuje historii Jindřichova Hradce s kulturou, gastronomií a společenským životem," uvedl starosta Michal Kozár (ANO).
Město koupilo požárem poničenou památku v roce 2016. Oprava začala po letech příprav v roce 2024. Na záchranu pivovaru získalo město dotaci 66,4 milionu korun z ministerstva průmyslu a obchodu a 164,6 milionu ze Státního fondu podpory investic. Město využilo také úvěr 300 milionů korun, který bude splácet do roku 2039.
Stavební zásahy zachovaly vnější vzhled a tvar budovy. Novým výrazným prvkem je centrální schodiště v prostoru bývalé střední lednice a výtah, který umožňuje bezbariérový přístup do kulturního sálu a foyer. V přízemí zahájil v červenci provoz Pivovar Jindra a Restaurace Smetana, které provozuje společnost Kapitán JIH.
První patro nabízí kulturní sál s kapacitou 312 míst k sezení a při plesovém uspořádání až 384 míst. V prostoru s dřevěnými klenbami bude město pořádat koncerty, divadelní představení, plesy, konference či přednášky. Program zahájí v sobotu 12. září komentované prohlídky zdarma, jejich kapacita už je zcela naplněna.
Při výkopových pracích nalezli stavebníci historické topeniště varných pánví, které zachycuje už plán z roku 1763. "Část nálezu zůstala přiznaná a návštěvníci tak mohou přímo v objektu nahlédnout do historie pivovarnictví. Pod severním nádvořím byl navíc objeven dosud neznámý tesaný sklep, který bude sloužit jako sklad pivovarské části," uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková.
Současnou podobu pivovaru nechal v letech 1580 až 1587 vybudovat Adam II. z Hradce pod vedením italského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna. Pivovar patřil mezi nejvýznamnější hospodářská centra panství a na vrcholu své slávy vyráběl téměř 30.000 hektolitrů piva ročně. V pivovaru působil v letech 1831 až 1835 jako sládek otec Bedřicha Smetany. Po slavném hudebním skladateli, který v pivovaru strávil část dětství, se dnes jmenuje restaurace v pivovaru.
Pivovarnická tradice skončila 31. prosince 1967. Po desetiletích chátrání objekt v roce 2011 těžce poškodil rozsáhlý požár, při němž shořela přibližně třetina střechy včetně krovu.