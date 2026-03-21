Zámek Dobrohoř letos nabídne výstavy, koncerty i gastronomické víkendy

Autor: ČTK
  14:50aktualizováno  14:50
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zámek Dobrohoř ve Starém Městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku dnes zahájil turistickou sezonu. Návštěvníci si mohli užít jarmark, dílny pro děti i výstavu velikonočních tradic. Zchátralou klasicistní stavbu před 13 lety koupili majitelé z Prahy, opravili ji a zaplnili moderním uměním. Letošní program zájemcům nabídne výstavy, koncerty, ale také víkendy s gastronomickými specialitami, řekl ČTK majitel Jan Mužák.

Mezi vrcholy letošní sezony budou patřit dvě velké výstavy. První bude mít vernisáž 25. dubna a představí dílo Karimy Al Mukhtarové, kterou ovlivnila stáž v Africe, a doplní je africké masky, totemy a sochy zapůjčené od rakouského sběratele. "Na druhou část sezony chystáme výstavu rodin výtvarníků, která mapuje, jak se umění předává z generace na generaci," uvedl Mužák. Návštěvníci od 1. srpna uvidí dílo rodin malíře a grafika Aleše Lamra, ilustrátora Pavla Broma a autorky hraček Libuše Niklové.

Dobrohořský zámek ale chystá i řadu hudebních vystoupení. Patří k nim například koncert zasvěcený hudebnímu skladateli Viktoru Kalabisovi a jeho ženě, klavíristce a cembalistce Zuzaně Růžičkové, jejichž život byl spojený s nedalekým Jindřichovým Hradcem. V úpravě pro čtyři ruce zazní dobrohořským sálem Smetanova Má vlast. Na své si ale přijdou také milovníci kulinářského umění. Například o Velikonocích zaplní jeho prostory vůně jehněčích hodů.

Na zajímavou památku, která leží mimo hlavní turistické trasy v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, upozornil v roce 2013 současného majitele jeho syn. "Když jsme sem přijeli, tak to byla úplná ruina. Strašně tady smrděl vepřín a bylo to do pasu zarostlé v kopřivách. Paní z realitky sem ani nechtěla jet," popsal Mužák. Stavba měla děravou střechu, vytlučená okna a byla na rozpadnutí. "Říkal jsem si, že je to nesmysl, blbost. Ale vylezl jsem na balkon a podíval jsem se do údolí a uviděl ten krásný výhled. A řekl jsem si, že když to nekoupíme my, tak to spadne," dodal majitel.

Zámek postupně zrekonstruovali, už o rok později část prostor zpřístupnili a otevřeli kavárnu. "Vede tady kolem nás cyklostezka Vídeň - Praha. Cyklistů je tu hodně, ale zažíváme bohužel takové chvilky, kdy vidíme kolemjedoucí stádo cyklistů. A teď jedou ženy a říkají, 'tady by mohli mít dobrou kávu'. A ti muži říkají, 'ne, jedeme, nemáme čas, musíme pokračovat dál'. Tak jde o to, aby ty ženy měly silnější hlas a aby tady všichni na tu kávu zastavili," poznamenal majitel.

Tak trochu zapomenutý zámek v krajině České Kanady navštíví každý rok 4000 až 5000 lidí, přestože na několik kilometrů vzdálený hrad Landštejn loni dorazilo 38.000 turistů. Zájem návštěvníků chtějí v Dobrohoři zvýšit i nabídkou ubytování. K současným apartmánům letos na sezonu přibudou nové v podkroví hospodářské budovy. Turisté mohou zámek navštívit v květnu a říjnu o víkendech a od června do září denně mimo pondělí, vždy od 10:00 do 19:00. Program kulturních akci naleznou na www.zamekdobrohor.cz.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku

ilustrační snímek

Na Jihlavsku dnes hasiči likvidovali tři větší lesní požáry. U Nové Vsi blízko Batelova při hašení využili i vrtulník. Odpoledne hasili také les u Zbilid a...

13. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:19

