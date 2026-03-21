Zámek Dobrohoř letos nabídne výstavy, koncerty i gastronomické víkendy

Zámek Dobrohoř ve Starém Městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku dnes zahájil turistickou sezonu. Návštěvníci si mohli užít jarmark, dílny pro děti i výstavu velikonočních tradic. Zchátralou klasicistní stavbu před 13 lety koupili majitelé z Prahy, opravili ji a zaplnili moderním uměním. Letošní program zájemcům nabídne výstavy, koncerty, ale také víkendy s gastronomickými specialitami, řekl ČTK majitel Jan Mužák.
Mezi vrcholy letošní sezony budou patřit dvě velké výstavy. První bude mít vernisáž 25. dubna a představí dílo Karimy Al Mukhtarové, kterou ovlivnila stáž v Africe, a doplní je africké masky, totemy a sochy zapůjčené od rakouského sběratele. "Na druhou část sezony chystáme výstavu rodin výtvarníků, která mapuje, jak se umění předává z generace na generaci," uvedl Mužák. Návštěvníci od 1. srpna uvidí dílo rodin malíře a grafika Aleše Lamra, ilustrátora Pavla Broma a autorky hraček Libuše Niklové.
Dobrohořský zámek ale chystá i řadu hudebních vystoupení. Patří k nim například koncert zasvěcený hudebnímu skladateli Viktoru Kalabisovi a jeho ženě, klavíristce a cembalistce Zuzaně Růžičkové, jejichž život byl spojený s nedalekým Jindřichovým Hradcem. V úpravě pro čtyři ruce zazní dobrohořským sálem Smetanova Má vlast. Na své si ale přijdou také milovníci kulinářského umění. Například o Velikonocích zaplní jeho prostory vůně jehněčích hodů.
Na zajímavou památku, která leží mimo hlavní turistické trasy v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, upozornil v roce 2013 současného majitele jeho syn. "Když jsme sem přijeli, tak to byla úplná ruina. Strašně tady smrděl vepřín a bylo to do pasu zarostlé v kopřivách. Paní z realitky sem ani nechtěla jet," popsal Mužák. Stavba měla děravou střechu, vytlučená okna a byla na rozpadnutí. "Říkal jsem si, že je to nesmysl, blbost. Ale vylezl jsem na balkon a podíval jsem se do údolí a uviděl ten krásný výhled. A řekl jsem si, že když to nekoupíme my, tak to spadne," dodal majitel.
Zámek postupně zrekonstruovali, už o rok později část prostor zpřístupnili a otevřeli kavárnu. "Vede tady kolem nás cyklostezka Vídeň - Praha. Cyklistů je tu hodně, ale zažíváme bohužel takové chvilky, kdy vidíme kolemjedoucí stádo cyklistů. A teď jedou ženy a říkají, 'tady by mohli mít dobrou kávu'. A ti muži říkají, 'ne, jedeme, nemáme čas, musíme pokračovat dál'. Tak jde o to, aby ty ženy měly silnější hlas a aby tady všichni na tu kávu zastavili," poznamenal majitel.
Tak trochu zapomenutý zámek v krajině České Kanady navštíví každý rok 4000 až 5000 lidí, přestože na několik kilometrů vzdálený hrad Landštejn loni dorazilo 38.000 turistů. Zájem návštěvníků chtějí v Dobrohoři zvýšit i nabídkou ubytování. K současným apartmánům letos na sezonu přibudou nové v podkroví hospodářské budovy. Turisté mohou zámek navštívit v květnu a říjnu o víkendech a od června do září denně mimo pondělí, vždy od 10:00 do 19:00. Program kulturních akci naleznou na www.zamekdobrohor.cz.