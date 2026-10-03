Zamykání Lužnice v Suchdole na Jindřichohradecku nepřekazilo ani sucho

Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezonu. Při tradičním, už 46. ročníku Zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v řece klíčem na jeden západ. Na sedmikilometrový úsek k jezu v Pilaři oproti jiným letům ale vyrazilo jen několik desítek lodí. Dobrou náladu jejich posádkám nepokazilo ani suchem místy obnažené dno řeky.
"Letos je to historicky největší sucho, nikdy jsme takhle nízký stav na Lužnici nezažili," řekl ČTK Jan Wipplinger z Vodácké základny Suchdol nad Lužnicí. Zatímco milovníkům splouvání řek na Vltavě pomáhal zvýšený odtok z přehrad, na Lužnici mohli spoléhat jen na přírodu.”Ale úsek ze Suchdola do Majdaleny, tenhle krátký sedmikilometrový úsek se ještě dal s obtížemi jezdit. A pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo,” uvedl
Skalní příznivce vodáctví do Suchdola přilákalo teplé prosluněné počasí a ani nízký stav vody v Lužnici je neodradil. “I když to letos víc připomíná turistiku než vodáctví, nám to nevadí. Kde bude třeba, lodě poneseme. Mám s sebou i holinky, takže jsem připraven na všechno. Letos jedu možná už potřicáté, počtyřicáté. Skončíme na Pilaři, protože tam pouštějí hodně vody do Zlaté stoky a dál už to možné nebude,” řekl jeden z vodáků Rudolf Kalkus.
Naopak poprvé se na Zamykání Lužnice vypravila Veronika Kačenová z Vlašimi. "Je nádherné počasí, tak jsme si chtěli užít poslední vodu. Vodáctví máme rádi, jezdíme i v zahraničí, třeba rakouské řeky. Stav vody je kritický a určitě kus probrodíme, ale i tak si to užijeme," uvedla Kačenová.
Lužnice je poklidná nížinná řeka, od pramene k soutoku s Vltavou dlouhá kolem 200 kilometrů. Proud bývá rychlejší jen při tání sněhu nebo po větších deštích. Vodáků jezdí v sezoně tisíce. Jejich zájem dokládají zamykání první říjnovou sobotu, odemykání poslední sobotu v březnu i Vánoční jízda 25. prosince, kdy vodáci řeku zamykají na druhý západ.