Nové zázemí vzniklo ve spolupráci města a Jihočeského kraje. Město poskytlo prostory a zajistilo přestavbu podkroví na dva byty s kapacitou pro osm dětí. Kraj bude zařízení provozovat a městu poskytl šest milionů korun z celkových nákladů 6,4 milionu korun.
Zařízení je určené dětem, které se ocitly v závažné krizové situaci kvůli násilí, zanedbávání nebo jiným problémům v rodině. Poskytuje jim ochranu a odbornou péči po dobu, než se podaří najít vhodné dlouhodobé řešení jejich situace.
„Děti, které jsou odebrané z rodiny například v nočních hodinách, by neměly být vystavené další zátěži v podobě dlouhého převozu do Volyně nebo Strakonic. Každoročně to přitom jsou desítky až stovky dětí a každý případ vyžaduje individuální přístup, rychlou reakci a hlavně bezpečné prostředí,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (Naše Česko).
Zařízení vzniklo přestavbou dosud nevyužívaného podkroví městského domu ve Sládkově ulici. Stavební firma vybudovala dva samostatné byty. Každý je určený pro čtyři děti a jednoho pracovníka zajišťujícího péči. Oba byty mají koupelnu, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dva pokoje.
Určené je hlavně pro starší děti
Využít je možné také společné prostory pro obě bytové jednotky, které zahrnují návštěvní pokoj, samostatné WC a sklad prádla. „Je to sice vždycky jenom na období půl roku, ale víme a máme informace z terénu, že podobných případů se vyskytuje poměrně dost,“ poznamenal starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár (ANO).
Díky uspořádání do menších bytů budou moci děti pobývat v prostředí, které se podobá běžné domácnosti. Zařízení má sloužit zejména starším dětem a sourozeneckým skupinám, pro které může být obtížnější rychle zajistit vhodnou formu další péče.
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„Naším cílem je přistupovat ke každému dítěti s respektem k jeho potřebám a pomoci mu překonat období nejistoty. Chceme, aby u nás děti našly pochopení, klid a dospělé, na které se mohou obrátit,“ popsala Radka Stejskalová, ředitelka Domova pro seniory Jindřichův Hradec, který bude provoz zařízení zajišťovat. Nová půdní vestavba navazuje na dřívější rekonstrukci domu ve Sládkově ulici.