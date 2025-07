Podle zjištění kriminalistů měla obviněná dvojice (muž 31 let a žena 51 let) nejméně od roku 2021 do začátku července letošního roku nabízet, prodávat, směňovat nebo jiným způsobem poskytovat pervitin a marihuanu lidem na Českokrumlovsku a v jedné obci na Novohradsku.

„Za uvedené období měli obvinění prodat pervitin v řádu několika set gramů a nezjištěné množství marihuany,“ doplnil českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Začátkem července dvojici zadrželi policisté ze zásahové jednotky. Následně kriminalisté provedli dvě domovní prohlídky. Při nich zajistili dalších nejméně 50 gramů pervitinu, 10 kusů vzrostlých rostlin konopí, 30 sušených rostlin konopí, marihuanovou sušinu a také finanční hotovost.

„Kriminalisté rovněž zjistili, že obvinění prodávali jeden gram pervitinu za nejméně tři tisíce korun. Při domovní prohlídce tak zajistili tuto drogu, za kterou by pravděpodobně dostali minimálně 150 tisíc korun,“ upřesnil Šupík.

Výčepní zařízení i flobertka

Při domovních prohlídkách zároveň našli věci pocházející pravděpodobně z trestné činnosti – elektroniku, stavební nářadí, vodácké vybavení, výčepní zařízení, drogistické zboží, alkoholické nápoje a také nabitou palnou zbraň typu Flobert. Nyní budou kriminalisté zjišťovat, zda šlo o kradené věci a jestli je kradli přímo obvinění, nebo je třeba jen přeprodávali.

Kriminalisté dále objevili v jedné z obcí na Českokrumlovsku venkovní pěstírnu konopí, která byla opatřená nástražným zabezpečením v podobě kovových hrotů.

Vzhledem k rozsahu a charakteru trestné činnosti hrozí mladšímu z obviněných trest odnětí svobody v délce od dvou do deseti let nebo propadnutí majetku. Starší z obviněných čelí trestní sazbě od jednoho roku do pěti let nebo peněžitému trestu.

Na jednatřicetiletého muže podali kriminalisté návrh na vzetí do vazby, který soud v Českém Krumlově akceptoval. Obviněná žena je stíhaná na svobodě.