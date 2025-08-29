Po celý zbytek roku zajistí hlídky městské policie ve spolupráci s desítkou našich asistentů prevence kriminality dohled nad bezpečným pohybem dětí přes řadu frekventovaných silnic.
„A to na Rudolfovské třídě u křižovatky s ulicí Štítného, v ulici Oskara Nedbala u křižovatky s ulicí V. Talicha, v Ledenické ulici u křižovatky s ulicí Želivského, v Novohradské ulici před základní školou Nové Hodějovice, v Novohradské ulici u křižovatky s ulicí K. V. Raise i před základní školou L. Kuby, a to každý školní den v době od 7:30 do 8:00 hodin,“ uvádí mluvčí městské policie Věra Školková.
Desítka dobrovolníků bude i nadále působit po celý školní rok v blízkosti vybraných základních škol
Věra Školková, mluvčí MP
Kromě dohledů na uvedených místech ještě hlídky městské policie budou dohlížet i před ostatními základními školami.
Dohled v blízkosti základních škol Štítného, Nová a Máj I., II., budou ve spolupráci se strážníky zajišťovat po celý školní rok i asistenti prevence kriminality.
„I letos pokračuje náš dopravně-bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech pro chodce. Desítka dobrovolníků bude i nadále působit po celý školní rok v blízkosti vybraných základních škol. Jedná se o přechody pro chodce u ZŠ Kubatova, ZŠ Nerudova, ZŠ Matice Školské, ZŠ Dukelská, ZŠ Oskara Nedbala, ZŠ Emy Destinové a ZŠ Máj I., II.,“ doplňuje Školková.
Dobrovolníci u přechodů působí denně od 1. září do 30. června, a to od 7 do 8 hodin. „Práce dobrovolníků si hodně chválí zejména zaměstnanci škol i rodiče dětí, které přes tyto přechody pro chodce denně přecházejí. Ti spoléhají na přítomné dobrovolníky, kteří zajistí bezpečný doprovod dětí přes vozovku,“ míní mluvčí budějovických strážníků.
Hlavní je, být vidět!
Dohledy na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení má velké opodstatnění. Děti někdy jednají neuváženě a mohou se bez řádného rozhlédnutí rozeběhnout do vozovky. Právě proto patří mezi nejohroženější účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Na druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. Výsledek neopatrnosti na obou stranách může být fatální. Tomu pomůže zabránit právě přítomnost kompetentních osob, které jsou před přechodem pro chodce oprávněny zastavit vozidlo a umožnit tak dětem bezpečně přejít vozovku.
„Hlavní radou pro děti, jejich rodiče, řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu, je, aby dbali pravidel silničního provozu, byli obezřetní a ohleduplní. A co je podstatné, aby byli vidět. Proto nezapomínáme na prevenci a pomůžeme rozdáváním reflexních prvků. 1. září můžete získat potřebné rady v oblasti bezpečnosti silničního provozu a reflexní prvek od preventisty v blízkosti Základní školy Oskara Nedbala,“ uzavírá Věra Školková.