Další sezona, další medailové umístění. Fotbalistky českobudějovického Dynama znovu zažily povedený ročník. Sice přerušily sérii postupů až od divize, ale opět se jim dařilo. Jako nováček druhé ligy obsadily třetí místo a zvládly bodovat i s postupujícím Baníkem Ostrava.

Od začátku sezony byly Jihočešky v popředí tabulky. I přes nečekané ztráty v úvodu jara se držely na bronzové pozici a hladce postoupily do elitní nadstavbové skupiny pro čtyři nejlepší, kde se dvakrát utkaly s rezervou pražské Sparty, Baníkem a Hradcem Králové.

Hráčky Českých Budějovic v předposledním utkání právě soupeřky z východu Čech v přímém souboji o bronz doma porazily a završily úspěšný rok.

„Celá sezona pro nás nebyla vůbec lehká. Ale nasbíraly jsme hodně zkušeností, třetí místo jsme si zasloužily a je pro nás úspěch,“ potvrdila kapitánka Tereza Kešnerová.

Budějovické fotbalistky obstály i v soubojích s nejlepšími týmy soutěže. Druhou ligu žen vyhrála rezerva pražské Sparty, do nejvyšší soutěže ale prošel druhý Baník, pražský celek už tým v první lize má. „V nadstavbě jsme opravdu bojovaly a chtěly třetí místo získat. Hodně nás nakopla remíza s Baníkem a s Hradcem jsme na to navázaly a uhrály si to samy,“ ocenila Kešnerová.

Kapitánka zmínila domácí duel s ostravským týmem, kdy se Dynamu skvěle povedl závěr. Ještě deset minut před koncem domácí prohrávaly 0:3, ale třemi góly zvládly vyrovnat.

„Celou sezonu jsme s nimi nebodovaly, ale tenhle zápas vyšel skvěle. Nevzdaly jsme to, semkly jsme se a po prvním gólu nám to tam napadalo. Bylo to úžasné, měly jsme velkou radost,“ řekla.

Po sezoně změní trenéry

Nováček soutěže zažil krizi jen v úvodu jara, kdy prohrál třikrát za sebou, a to se soupeřkami ze spodní poloviny tabulky. „Pár holek se zranilo, několik zápasů nám uteklo. Ale sedly jsme si, něco si k tomu řekly. Jako tým jsme se semkly a zlomily to,“ pochválila kapitánka. Hlavní hvězdou celku byla jeho nejlepší střelkyně Karolína Vaňková.

Ta nasázela 22 branek a po roce byla znovu nejlepší kanonýrkou soutěže. Loni to bylo ve třetí lize, letos ve druhé. „Zní to hezky. S postupem do vyšší soutěže bylo těžké odhadnout, jak se nám bude dařit a kolik dám gólů. Začátek sezony se mi stejně jako týmu povedl, měla jsem formu. Škoda, že jsme nasbíraly zbytečné prohry v úvodu jara. V nadstavbě jsme hrály šest zápasů s nejlepšími týmy v soutěži, kde bylo těžší dávat góly,“ zhodnotila.

Vaňková od úvodu vedla tabulku střelkyň, a tak si na ni obrany soupeřek dávaly velký pozor. Často na ni hrály dvě hráčky, pravidelně její kotníky po zápase „zdobily“ modřiny. „Bylo těžší a těžší se uvolnit nebo dostat do zakončení. Ale snažila jsem se na to dívat pozitivně. Když se někdo víc stáhl na mě, ze vzniklého prostoru mohly těžit moje spoluhráčky,“ podotkla 21letá útočnice.

Ženský fotbal je v Dynamu na stále vyšší úrovni. Aby se mohl tým ještě posunout, samy hráčky se shodují, že by potřebovaly ještě větší konkurenci. „Tým nemáme tak široký, a když pak některé holky vypadly, tak jsme musely sestavu různě kombinovat,“ uvažovala Vaňková.

Minimálně jedna změna fotbalistky v nové sezoně čeká. Končí u nich trenérská dvojice Jiří Filouš – Vít Slepička, kterou nahradí Tomáš Kupka se Zbyňkem Německým. Kondičním trenérem zůstává Tomáš Železný.

„Je to pro mě nová výzva. Mým přáním je, abychom ženský fotbal v dohledné době posunuli do nejvyšší soutěže. Tým na to určitě má,“ uvedl nový kouč Kupka.

Syn hokejového trenéra Milana Kupky se k týmu posouvá od mládeže. Bude to pro něj první zkušenost s ženským fotbalem. „Musíme se s holkami dobře poznat a i já si potřebuji nastavit, jak se k nim chovat, abych získal jejich důvěru. Je to jiné než u kluků. Budu k nim férový, ale někdy i přísný. Věřím, že budeme hrát nahoře,“ naznačil.