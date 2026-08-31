Zastupitelé Boršova nad Vltavou dnes odložili rozhodnutí o hale pro Amazon

Autor: ČTK
  20:17
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku dnes odložili rozhodnutí o hale, v níž by měla působit společnost Amazon. Skupina Accolade a developer Garbe chtějí původní schválený záměr výstavby čtyř průmyslových hal změnit na jednu stavbu s poloviční zastavěnou plochou. Místní samospráva a obyvatelé se ale výstavby obávají kvůli nárůstu už nyní frekventované dopravy. Rozhodnutí o plánovací smlouvě by mělo padnout na dalším jednání zastupitelstva 17. září.

"Mluvíme o 270 kamionech na den, o 1700 zaměstnanců na směnu. Víme, že takové obrovské množství zaměstnanců pravděpodobně náš region nepokryje, to znamená zase další zatížení dopravy na dovoz pracovníků z širokého okolí, popřípadě pak nájem agenturních pracovníků," řekla dnes novinářům obyvatelka Boršova a odpůrkyně záměru Eva Horáková. Dodala, že počty zaměstnanců jsou skoro tak velké, jako je počet obyvatel Boršova. Podle obyvatel, kteří dnes přišli na jednání zastupitelstva, by stavba měla zásadní dopad na život nejen lidí v Boršově, ale také v okolních obcích. Obávají se také zvýšení kriminality kvůli agenturním dělníkům.

Navrhovaná změna se týká druhé části průmyslového parku, jejíž podoba byla schválena územním rozhodnutím v roce 2020. Původní projekt počítá se čtyřmi průmyslovými halami na ploše 148.000 metrů čtverečních, přičemž dvě z nich již mají vydané stavební povolení. Accolade ve spolupráci s Garbe nyní navrhuje tuto část areálu nahradit jedním distribučním centrem s téměř poloviční plochou a větším podílem zeleně. Původní varianta ale počítá s dopravou skrz obec a má ji schválenou, uvedli dnes na jednání zastupitelé. Podle nich také hrozí, že investor upraví projekt tak, aby pro vybudování haly pro Amazon nepotřeboval souhlas obce. Boršov by tak ale přišel o benefity vyplývající z plánovací smlouvy.

"Další odklad nás mrzí, protože prodlužuje období nejistoty ohledně konečné podoby projektu," uvedli dnes ve společném prohlášení Tomáš Mile za Accolade a Veronika Zacha za Garbe. Nadále pracují se třemi možnými variantami dalšího postupu – původním projektem čtyř hal, variantou jednoho distribučního centra s plánovací smlouvou s obcí a variantou jednoho distribučního centra bez využití pozemku obce. Preferovanou cestou zůstává dohoda s obcí a realizace projektu v podobě jedné haly na základě plánovací smlouvy.

Americký Amazon je největším internetovým obchodem na světě. V České republice působí od roku 2013, dosud investoval víc než 26 miliard korun. První svoje distribuční centrum v ČR otevřel Amazon v roce 2015 v Dobrovízi u Prahy. Druhé distribuční centrum v Kojetíně firma zprovoznila v červnu 2023. Amazon loni v Česku zaměstnával v průměru 3660 pracovníků.

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