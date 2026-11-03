Ustavující zastupitelstvo Českých Budějovic nebude na svém zasedání v pondělí 9. listopadu volit nové vedení města. Strany se zatím nedohodly na přesné podobě vládnoucí koalice. Město tak nadále povede současná rada, volba se uskuteční až na další schůzi. ČTK to dnes řekla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko). Volby ve městě vyhrálo Naše Česko s 15 zastupiteli, ale skončí v opozici. O koalici nyní jednají HOPB/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice, dohromady mají 26 zastupitelů ze 45.
Další zastupitelstvo se bude konat 23. listopadu. "Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím, že za ty dva týdny budeme vedení města znát," uvedl lídr kandidátní listiny hnutí Občané pro Budějovice (HOPB/STAN) Tomáš Chovanec. Jeho hnutí skončilo ve volbách druhé s devíti mandáty.
"Nabídku jsme dali i ODS, která ji zatím zvažuje," řekl k vyjednávání koalice lídr ANO Viktor Lavička. ANO získalo ve volbách osm mandátů, tedy třetí nejvyšší počet z kandidátek. Piráti mají šest mandátů, ODS čtyři a Společně pro Budějovice tři.
"Nevidíme zásadní programový rozpor mezi jednajícími stranami. Řekl bych, že ve většině projektů panuje shoda," uvedl za Piráty Erik Ferchenbauer.
Ustavující zasedání zastupitelstva svolává starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Letos lhůta skončila 23. října, ustavující zastupitelstva se tak mají konat nejpozději 9. listopadu. Stejný termín je i v Českých Budějovicích. "Nově zvolení zastupitelé ale jen složí slib a tím vlastně program skončí. Volba vedení města by se pak uskutečnila na dalším zasedání 23. listopadu," řekla primátorka.
Vítězné Naše Česko odmítlo spolupráci s ANO. Jednání s Naším Českem pak odmítli Piráti kvůli dlouhodobým názorovým neshodám. Následně spolupráci s vítězem voleb odmítl i klub HOPB/STAN. "Rozcházíme se v politickém stylu," uvedl Chovanec.
Po volbách v roce 2022 koalici vytvořili ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a vedení města mělo menšinu. Zůstali v něm i členové hnutí Naše Česko, které vzniklo loni, původně byli tito politici zvoleni za ODS.