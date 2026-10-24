Zatopená Dolní Vltavice stále láká, dnes se k ní ponořil i spisovatel Štifter

Zatopená obec Dolní Vltavice na Českokrumlovsku jako silné memento komplikovaných dějin 20. století přitahuje dál pozornost veřejnosti i odborníků. Dnes se k ní ponořil také spisovatel Jan Štifter, který obci věnoval svůj nejnovější román. Zbytky obce odkryté díky poklesu hladiny lipenské přehrady nedávno zaměstnaly také historiky. Regionální muzeum v Českém Krumlově v uplynulém týdnu dokončilo přesun více než 90 náhrobních kamenů, které byly pod vodou přibližně od roku 1958, řekl ČTK ředitel muzea Martin Nechvíle.
Všechny kameny putovaly do Černé v Pošumaví, kam se v 50. letech minulého století přesouvala i exhumovaná těla. "Teď bude fáze, kdy budeme domlouvat jak s obcí, tak případně s nějakými organizacemi vysídlených původních obyvatel, jejich potomků, jakým způsobem by si představovali prezentaci na hřbitově. Jestli je (náhrobky) tam vyskládat, nebo udělat možná trošku umělečtější ztvárnění," řekl Nechvíle.
Muzeum se podle něj také bude snažit archivním bádáním lépe zdokumentovat okolnosti zániku hřbitova i přesunu těl. Záchranu mnohdy velmi poničených náhrobních kamenů bude na hřbitově přibližovat informační cedule, které nabídne také historii Dolní Vltavice. "A to, jak se 20. století a velké dějiny převalily zrovna přes tuto obec a širší region, tedy vysídlení Němců, dosídlování českým obyvatelstvem - i když tam byla spousta třeba rumunských Slováků - pak druhé vysídlení v souvislosti se záměrem stavby lipenské přehrady. Zrovna tahle obec je v tom opravdu velmi tragická, že tam došlo vlastně k dvojímu vysídlení obyvatelstva," dodal Nechvíle.
Svůj román Vltavice vidí Štifter také jako příspěvek k otevírání často bolestivých témat minulosti. Kniha vyšla v polovině srpna, má několik dějových a časových linek a důležitou roli v ní hraje hledání tajemství na dně Lipna. Snaha získat pro knihu relevantní informace z potápěčského prostředí dovedla autora k tomu, že absolvoval potápěčský kurz. Po ponorech v bazénech a lomech si dnes splnil sen prozkoumat hlavně okolí kostela a starého gotického hřbitova Dolní Vltavice, kterou do té doby znal jen z map, vyprávění a fotografií. Ve vodě s teplotou okolo osmi stupňů a viditelností 30 centimetrů mohl prozkoumat stojící zeď kostela i starou cestu vedoucí původně k řece.
"Říkal jsem si, že si to nechám až po románu, protože jsem uvažoval o tom, že kdybych tu věc zažil ještě během psaní, možná bych tomu dost podřídil samotný příběh. Chtěl jsem si to nechat jako takovou tečku románu," řekl ČTK Štifter. Současné sucho podle něj ale začalo psát úplně nový příběh.
"Platí, že já jsem vydal román a Lipno vydalo Dolní Vltavici, vlastně jen pár dní nato. A od té doby se dějí věci," dodal Štifter, který nyní pracuje na knize Fenomén Lipno. Autorův osobní průvodce krajinou v okolí přehrady postavený na historických faktech i vzpomínkách lidí by měl být čtenářům k dispozici příští rok.