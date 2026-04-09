Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:32aktualizováno  9:32
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních letounů ročně.
Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala a showroom. | foto: Vizualizace: Qarta Architektura

Nový areál bude stát v průmyslové zóně na severním okraji Písku. Firma začala projekt připravovat v dubnu 2024. Výroba by v něm měla začít v roce 2028.

Sídlo společnosti navrhlo studio Qarta Architektura, jeho součástí bude administrativní budova, výrobní hala a showroom.

Firma s.n.o.p. chce v Písku druhý závod. Mohl by zaměstnat 200 lidí

Od akvizice letiště v Písku-Krašovicích v roce 2019, které se nachází poblíž průmyslové zóny, se Primoco UAV podle svého zakladatele a generálního ředitele Ladislava Semetkovského stala z domácího výrobce bezpilotních letounů globálním hráčem.

„Nové zázemí v Písku bude nejen odpovídat tomuto růstu, ale díky své architektonické kvalitě bude představovat moderní výrobní závod 21. století,“ dodal.

Dominantou areálu bude administrativní budova inspirovaná tvarem rozvírajících se křídel, což odkazuje na hlavní činnost společnosti. Hala pro výrobu bezpilotních letadel bude mít rozměry 145 krát 31 metrů. Firma zároveň na nedalekém letišti v Krašovicích buduje hangár a výcvikové prostory.

„Tyto objekty by měly být dokončeny v první polovině roku 2026 a spolu s novým závodem vytvoří ucelené technologické a logistické centrum společnosti,“ uvedla společnost.

Město Písek projekt vítá, poskytlo pro něj pozemky. „Věříme, že nový závod přinese regionu nejen ekonomický přínos, ale i další rozvoj inovací a kvalifikovaných pracovních míst,“ uvedl písecký starosta Michal Čapek.

Zpravodajské operace a vojenský průzkum

Primoco UAV vyrábí středně těžké bezpilotní letouny, podle firmy je jejich největším evropským výrobcem. Model One 150 má maximální vzletovou hmotnost 150 kilogramů, vydrží ve vzduchu až 15 hodin a má certifikaci podle vojenského standardu NATO i oprávnění pro civilní použití.

Výrobce dronů Primoco povýšil. Jeho akcie přecházejí na hlavní trh burzy

Využívá se pro zpravodajské operace a vojenský průzkum, k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží.

Letounů One 150 dosud Primoco UAV vyrobila více než 250, operují na čtyřech kontinentech. S akciemi firmy se obchoduje na hlavním trhu pražské burzy, loni se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Navštivte svět unikátních pivních chutí. Prague Beer Fest startuje v Holešovicích už zítra

Pražský festival piva letos uvítá hosty z 50 pivovarů, polovina bude ze...

Prague Beer Fest je jedno z největší setkání pivních nadšenců ve střední Evropě. V Holešovické tržnici se koná zítra a sobotu. „Místo má ideální polohu, zajímavý architektonický výraz a genius loci,“...

9. dubna 2026  9:30

Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, má poraněnou páteř a hlavu

Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, zachraňovali ho zdravotníci a...

Asi dvacetiletý muž ve středu dopoledne nejspíš spadl z hráze přehrady Les Království na Trutnovsku a zranil se. Hasiči se zdravotníky ho šetrně stabilizovali ve vakuové matraci, pak ho výtahovým...

9. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ploština je brutální příběh zmaru, říká režisér zlínské inscenace Dodo Gombár

Režisér hry Tiše buší Ploština Dodo Gombár. (únor 2026)

Městské divadlo ve Zlíně se vrací k tragické události z konce druhé světové války v inscenaci Tiše buší Ploština. Režisér Dodo Gombár zinscenoval příběh 24 obyvatel, které zabili nacisté, protože...

9. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

T-Mobile ve spolupráci s Nadací Via a Nevypusť duši otevírá grantovou výzvu

9. dubna 2026  9:19

Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů. Soud rozhodne o trestu

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

Krajský soud v Brně ve čtvrtek vynese rozsudek nad sedmašedesátiletým mužem, který podle obžaloby loni v únoru na Jihlavsku zastřelil svého pětatřicetiletého synovce. Tragické události předcházel...

9. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Teploty na jihu Čech dnes ráno klesly pod minus 10 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Teploty na jihu Čech dnes ráno klesly na některých místech pod minus 10 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo poblíž šumavské Kvildy, kde meteorologové naměřili...

9. dubna 2026  7:23,  aktualizováno  7:23

Školy se před přijímačkami kvůli stresu zaměřují i na duševní pohodu žáků

ilustrační snímek

Přijímací zkoušky na střední školy, které žáci devátých ročníků absolvují 10. a 13. dubna, jsou významným zdrojem stresu, upozorňují odborníci. Školy se proto...

9. dubna 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Webkamera Genius FaceCam OPEN rozpozná obličej a nabízí podporu Windows Hello

9. dubna 2026  8:07

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Rusové skupují soupravy pro domácí „opravy“ zubů a vyrábějí si vlastní protézy

U zubaře

Nouze naučila Dalibora housti. V Rusku si kdysi doma vyráběli leccos, nejen samohonku. Nyní se nyní vrhli obyvatelé velké země na prodejny zubního vybavení. Neustálé zdražování stomatologických...

9. dubna 2026  8:03

V rodinném domě vzplály zřejmě baterie pro vozík, požár způsobil škody za šest milionů

Požár rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. (9. dubna 2026)

Hasiči od noci zasahují u požáru třípodlažního rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. Na tísňovou linku byl ohlášen krátce po 3:00 ráno. Na místo vyjelo sedm jednotek hasičů. Podle prvních...

9. dubna 2026  8:02

