Závodníci změří síly při tradiční akci Běž na věž v Jindřichově Hradci

Závodníci všech věkových kategorií změří v sobotu 16. května síly při tradiční akci Běž na věž v Jindřichově Hradci. Závod na vrchol městské vyhlídkové věže u kostela Nanebevzetí Panny Marie se letos poběží už po sedmadvacáté, sdělila ČTK mluvčí pořádajícího Muzea Jindřichohradecka Marcela Kozlová. Účastníci budou muset zdolat celkem 153 schodů.
"Každý ročník přináší nejen sportovní výkony, ale i skvělou náladu a komunitní setkání. Věříme, že letos opět přivítáme mnoho tradičních, ale i nových účastníků. Uvidíme, zda se některému z nich podaří překonat stávající úctyhodný rekord Tomáše Pajera z roku 2024, kterému na zdolání věže stačilo neuvěřitelných 38,83 sekundy," uvedl hlavní organizátor a traťový komisař Vladislav Burian.
Do akce se může zapojit kdokoli. Soutěžit se bude v několika věkových kategoriích od předškolního věku po seniory. Cílem není pouze překonat čas, ale také si užít atmosféru a výhled z ochozu věže ve výšce 35,3 metru. Závod začne v 09:00, prezence závodníků o půlhodinu dříve.
Vítěz získá na jeden rok putovní křišťálový pohár ředitelky muzea. "Tato akce je krásnou ukázkou propojení historie našeho města se sportem a aktivním životním stylem. Těší nás, že si drží svou popularitu už téměř tři desetiletí," dodala ředitelka muzea Martina Machartová.