Zbraňová amnestie na jihu Čech. Lidé donesli i kopii pušky ze slavného filmu

  14:12aktualizováno  14:12
Celkem 103 pistolí či pušek odevzdali lidé za první měsíc zbraňové amnestie na jihu Čech. Policisté převzali i několik unikátů. Například po domácku vyrobený revolver, či zbraň připomínající pušku ze slavného filmu Den šakala.
Zbraňová amnestie v Jihočeském kraji přinesla v lednu 2026 celkem 103 odevzdaných zbraní a 371 kusů střeliva. Jedna z odevzdaných zbraní připomíná i tu filmovou ze snímku Den šakala (uprostřed). | foto: Policie ČR

Statistiku za první měsíc v úterý zveřejnili jihočeští policisté. Zbraňová amnestie pokračuje dál a potrvá až do 30. června.

„Amnestie v Jihočeském kraji přinesla za první měsíc 103 odevzdaných zbraní a 371 kusů střeliva. Vedou krátké zbraně, těch bylo 62 kusů. Dvě jsou mimořádné, celé vyrobené doma,“ upozornil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Po domácku sestrojené pistole nepřinesl přímo jejich výrobce, ale pravděpodobně některý z potomků zručného řemeslníka. V jednom případě se jedná o revolver s otočným válcem na šest nábojů, ve druhém případě je zbraň na jeden náboj. Mluvčí předpokládá, že se je majitel pokusí zlegalizovat, aby je mohl získat zpátky.

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Hodně raritní je pak podle Matznera také domácí výrobek, který připomíná zbraň ze slavného filmu Den šakala (1973). „Vypadá to, že by mohl být základ ze staré německé malorážky. Dále má například výklopnou pažbu,“ zmínil policejní mluvčí.

Podle jeho slov patří Jihočeský kraj dále k těm, kde lidé odevzdali nejvíce střeliva a zbraní z celé republiky. „Přinesli k nám také dokonce i čtyři samopaly. Vedou ale krátké střelné zbraně, kolty či revolvery, těch máme 62 kusů. Dalších 37 kusů jsou dlouhé zbraně, převážně lovecké,“ upřesnil dále Matzner.

Odevzdat, prověřit, zlegalizovat

Držení zbraně bez oprávnění je trestný čin, amnestie ale umožňuje nálezci nebo držiteli zbraň beztrestně odevzdat. „V první řadě to brání tomu, aby se zbraň dostala na černý trh,“ dodal mluvčí.

Jeden z občanů přinesl v lednu 2026 také dvě podomácku vyrobené zbraně.

Častým případem je podle policie situace, kdy rodina doma uchovává zbraň po předkovi, který s ní bojoval ve válce. Takové předměty se běžně dědí, formálně však jde o nelegální držení. Amnestie umožňuje zbraň odevzdat, nechat prověřit a případně legalizovat.

„Nálezce si může dodělat zbrojní průkaz, a pokud zbraň není v pátrání ani nesouvisí s trestnou činností a má o ni zájem, vrátíme mu ji,“ vysvětlil Matzner.

Při zbraňové amnestii lidé přinesli na policii granát, samopal i náboj do kanónu

Pokud o navrácení zájem není, policie nabídne zbraň muzeím nebo sběratelům. „ pokud by ji nikdo nechtěl, sešrotuje se. Zbraňová amnestie platí od letošního 1. ledna do konce června. Lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo.

Po republice se objevily i extrémní nálezy, například torzo granátu F1 nebo náboj do kanonu obrněných transportérů.

Policie znovu upozorňuje, aby lidé munici sami nepřeváželi a volali linku 158. Odevzdané zbraně procházejí kontrolou, a pokud nejsou spojené s trestnou činností, mohou si jejich držitelé do půl roku požádat o legalizaci.

SprĂˇva rezerv posĂ­lĂˇ na Ukrajinu 55 elektrocentrĂˇl, dorazit by mÄ›ly do tĂ˝dne

