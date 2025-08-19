Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Markéta Sedláčková
  8:52
Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické porodní oddělení do konce srpna končí.

Nemocnice Prachatice | foto: Marek Podhora, MAFRA

Sanitky nestihnou odvézt bezpečně rodičku do nejbližší porodnice. Když se porodnice uzavře, začne konec nemocnice takové, jak ji Prachatičtí znají. To byly nejčastější argumenty občanů i zdravotníků, které na zasedání zazněly.

Setkání zastupitelů nastalo jako reakce na prohlášení Jihočeského kraje ze začátku srpna o ukončení provozu porodnice. Prachatičtí ho považují za rozhodnutí, na kterém se nemohli podílet a o kterém nevěděli. Sepsali petici, která momentálně obsahuje přes 500 podpisů.

Porodnice dlouhodobě vykazuje pokles porodů, přestože počet rodiček v regionu je obdobný jako v okolních okresech. Podle hejtmana Martina Kuby je to důsledek toho, že se rozhodly rodit jinde.

„Čísla to ukazují jasně, narodilo se tady loni jen 146 dětí, z toho čtyři při překotných porodech. Z hlediska porovnání čísel v ostatních okresech Prachatice nijak nevybočují,“ reagoval Kuba na poznámku o rizicích spojených s převozem rodiček do okolních okresů.

Prachatická porodnice ukončí provoz. Jde o bezpečnost dětí a maminek, říká Kuba

Zdůraznil, že hlavním důvodem není ekonomika, ale bezpečnost a zdraví. Při takto nízkém počtu výkonů je vyšší šance na selhání. „Není to ničí chyba, je to kombinace dění ve společnosti, čím procházíme, a to zejména ve zdravotnictví,“ uvedl.

Potvrdil to i ředitel nemocnice Michal Čarvaš. „Míra už šla pod hranici. Už jsme o tom diskutovali, bylo to na zavření už v minulosti. Personál dělal, co mohl, abychom zlomili ten trend, přijali jsme nového primáře. Ale toto nastavení je v celé společnosti. Pokles bude dál o deset procent, a to nejenom v Prachaticích,“ shrnul. „Zavření porodnice je logickým důsledkem,“ dodal.

Podle bývalého starosty Martina Malého se navzdory investicím v Prachaticích dlouhodobě nedaří zabránit odlivu lidí z města. „Snažili jsme se investovat do škol, památek, sportovišť, kultury, abychom udělali život zajímavý. Aby se tu lidem dobře žilo,“ vylíčil. „Stálo to za 20 let miliardy korun a nikdy se nám úplně nepodařilo změnit trajektorii úbytku obyvatel. Ta je neúprosná. Rušení porodnice je symbolem nejistoty ve městě,“ zdůraznil.

Řada diskutujících apelovala na to, aby provoz zůstal zachovaný. Aby se to ještě zkusilo. Padaly návrhy, aby porodnice nalákala těhotné na řadu služeb, které nabízí jinde jako nadstandard, a to například za nižší poplatky.

„Region stárne, mění se k horšímu, mladých je málo. Ale tak to je všude. Měli bychom si upřímně říct, že to nebyl blesk z čistého nebe, ale že se všichni pokusíme s tím něco udělat,“ komentoval zastupitel Robert Zeman. „Dovedl bych si představit, že nám dáte čas. A protože lidé vidí, o co můžou přijít, tak se tu děti budou rodit,“ naznačil.

Obavy dalších porodnic

„Hejtman sem přijel s jasným rozhodnutím vedení kraje, nemocnic s podporou porodnicko-gynekologické organizace. Pokud mohu říct svůj názor, jako patriot a jako člověk, který zde odrodil dvě děti, z toho nemám radost, moc mne to mrzí,“ komentoval situaci starosta Prachatic Jan Bauer.

„Na druhou stranu, pokud mne odborná společnost a vedení kraje informuje a varuje, že takhle nízká čísla mohou výrazně zvyšovat riziko zdravotního stavu rodiček, tak je to úplně jiná úroveň diskuse a tak to musíme vnímat,“ oznámil.

„Pro mne i pro starosty v pohraničí a na Šumavě je z dnešní debaty důležité, že kraj má rozmyšlené dojezdové intervaly záchranné služby a jsou připraveni zajistit akutní péči pro okres Prachatice,“ vyzdvihl Bauer.

„Už jsem za prachatickou nemocnici klečel na nohou mnohokrát, nejen za porodnici. Na druhé straně to má svá úskalí. A jak dnes zaznělo, i od ředitele nemocnice, nemám důvod, abych zpochybňoval jejich názory,“ popsal.

Miminek ubývá, porodnicím v Krumlově a Prachaticích hrozí uzavření

Kvůli uzavření porodního oddělení v Prachaticích nastaly obavy, aby nepřišlo něco podobného i v dalších městech. Stejný osud může časem potkat například také sousední Český Krumlov. Ten si stojí na čísle 478 miminek za minulý rok. Ředitel nemocnice Vojtěch Remeň potvrdil, že jedná s krajem.

„Žádné uzavírání se nechystá. Vzájemně jsme si potvrdili, že nebudeme nic redukovat, nedává to smysl,“ poznamenal.

„Pro nás jsou to naštěstí lepší čísla, než co má prachatická porodnice,“ srovnal. „Co se týče akutních případů, teoreticky se nás týká na hranici okresů Volarsko, což je asi 10 – 15 procent regionu. To by reálně znamenalo asi 15 porodů za rok, což jsme schopni zvládnout a postarat se tak o rodičky ještě společně se Strakonicemi a Pískem,“ uzavřel.

