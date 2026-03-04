Koncentrace sinic pro celou nádrž podle analýzy dosahovala téměř 200 mikrogramů na litr, přičemž v místech nahromadění vodního květu byly odhadnuty hodnoty blížící se 600 mikrogramů na litr.
„Výsledky naznačují, že ekologická rovnováha lipenské nádrže je výrazně narušená a systém se pravděpodobně posouvá směrem k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu sinicových vodních květů,“ řekl hydrobiolog Petr Znachor.
Vědci podle něj nalézali sinice v lipenské přehradě i v minulých letech v zimě, ale nikdy to nebylo v takovém množství. „Můžeme to chápat jako indikátor závažnějších problémů. Potvrzuje to fakt, že množství fosforu je v nádrži vysoké,“ konstatoval Zanchor.
Aktuální stav je z velké části důsledkem vypouštění odpadních vod do nádrže. Fosfor tvoří složku čisticích prostředků. Kromě toho se může dostat do vody z polí zatížených hnojivem. „Jedná se o náznak toho, že by se podobný jev mohl vyskytovat i na jiných přehradách,“ uvedl Znachor.
Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus
Hladina lipenské přehrady je v těchto dnech stále zčásti pokryta ledem. I v něm jsou na některých místech patrné koncentrace sinic, které v lipenské přehradě na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil dozelena zbarvený led. Tento jev byl viditelný i z vesmíru, což potvrdily satelitní snímky, které v prosinci pořídila družice.
Za nárůstem množství sinic na vodních plochách stojí podle vědců také dlouhodobé klimatické změny, kdy se teplota zvyšuje a v přírodě je menší dostatek vláhy a vody.