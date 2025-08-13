Novinky zaznamenají návštěvníci hned u hlavního vstupu. Odtud zmizela mohutná konstrukce, prostor je vzdušnější. Ještě u brány uvidí příchozí v akci autonomního zemědělského robota Roboton Farmer, který samostatně zvládá řadu činností. Ovládá se přes mobil, elektřinu bere z vlastních solárních panelů.
Zaujmout může také evropská premiéra autonomního kurníku, což je jakási mobilní stáj pro drůbež bez podlahy na solární pohon. Sama se pohybuje po pastvině, díky čemuž mají zvířata neustálý přístup k čerstvé trávě. Stará se jim také o klima, krmení či vodu.
Tyto a další novinky zapadají do podtitulu, který 51. ročník Země živitelky nese, tedy Nová éra zemědělství. „Zhruba šest set vystavovatelů z pěti zemí předvede ještě více trendů v zemědělství směrem k automatizaci a robotizaci,“ popsal Mojmír Severin, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.
Znovu tedy bude součástí nejnavštěvovanějšího zemědělského veletrhu v České republice oddělení Smart farming, tedy speciální prostor pro ukázku moderních řešení, různé diskuse i workshopy. Řešit se bude také vliv umělé inteligence nebo dotační politika.
Do myslivecké sekce se po mnoha letech vracejí zbraně. Poprvé bude k vidění nová kulovnice od České zbrojovky. Světovou raritu nabídne ukázka skelného hnojiva, které funguje na principu řízeného uvolňování fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku. Je šetrné vůči přírodě.
Na loňský jubilejní ročník dorazilo téměř 130 tisíc návštěvníků. Organizátoři chtějí tento rekord znovu pokořit. „Věříme, že se nám to může povést. Živitelka je fenomén, na který jezdí generace lidí z Česka i ze zahraničí. Snad se povede počasí,“ shrnul Jan Kuběna, obchodní ředitel výstaviště.
Z novinek může zaujmout návrat Dexter show nejmenšího evropského plemene skotu, premiéra Karačájevského koně, tedy horského plemena z oblasti severního Kavkazu, nebo automat na prodej brambor.
Chybět však nebude ani klasika, která se s agrosalonem již tradičně pojí. Je to program na předvadišti, v Pivovarské zahradě, ale i dětský zemědělský svět.
Sobota bude jako vždy patřit Národním dožínkám. Na akci se chystá mnoho hostů, a to i z řad politiků. Kromě několika ministrů i předseda vlády Petr Fiala nebo eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen.
Země živitelka vstupuje nejen do další padesátky svého pokračování, ale podtitul nová éra se týká i výstaviště samotného. „Je to rok, kdy tady začnou velké změny. V jižní části se chystá stavba multifunkční haly s parkovacím domem, severní část nám propojí s městem lávka přes řeku Vltavu,“ přidal Severin.
S tím souvisí také změny a investice, které vedení výstaviště chystá. „Řešíme výstavbu nového výstavního pavilonu. Testujeme dva nebo tři prostory – místo předvadiště, za vstupní branou či uprostřed areálu. Uvažujeme, že bude mít rozlohu zhruba pět až pět a půl tisíce metrů čtverečních. Byl by větší než současný pavilon T. Nevznikne naráz, ale zřejmě ve dvou nebo třech etapách. Bavíme se o zhruba pětiletém horizontu,“ přiblížil ředitel.
Letošní Země živitelka potrvá od 21. do 26. srpna, otevřeno bude denně od 9 do 18 hodin, poslední den o hodinu méně. Program a ceny vstupného jsou na webu výstaviště www.vcb.cz.