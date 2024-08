Země živitelka letos přilákala téměř 130 tisíc návštěvníků, nejvíc za 20 let

Agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích letos navštívilo 129 396 lidí. Je to nejvíce za posledních dvacet let. Loni přišlo 111 886 návštěvníků. Letošní jubilejní 50. ročník nabídl od 22. do 27. srpna i další rekordy, mezi nimi nejvýkonnější kombajn, kterých je na světě 15 a jeden je zapůjčený v Česku.