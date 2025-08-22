Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:42aktualizováno  15:42
Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu evropskou premiéru. Sám hlídá klima, krmení nebo množství snesených vajec. Automaticky se pohybuje po pastvině a umožňuje, aby drůbež měla vždy čerstvou potravu. Dobíjí se přes solární panely.
Autonomní kurník na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (22. srpna...

Autonomní kurník na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (22. srpna 2025) | foto: Václav Pancer, ČTK

Autonomní kurník na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (22. srpna...
Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj...
Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj...
51. ročník agrosalonu Země Živitelka začal ve čtvrtek dopoledne na...
10 fotografií

Autonomní kurníky neboli autonomní stáje zatím sloužily jen v USA a Kanadě. „V Česku je nyní první v provozu od minulého týdne na farmě nedaleko Soběslavi,“ řekl Jindřich Šácha, jednatel a majitel zemědělského podniku Šácha Agro a e-shopu JVA Centrum. Vše lze podle něj naprogramovat nebo ovládat na dálku přes aplikaci.

Na agrosalonu autonomní kurník získal ocenění Zlatý klas pro nejlepší exponát výstavy.

„V loňském roce se nám podařilo v rámci veletrhu Agritechnica v Hannoveru zkontaktovat kanadskou společnost UKKÖ Robotics, která je dnes lídrem v oblasti technologie pro robotický chov drůbeže. Vlastní unikátní produkt, což je tento mobilní kurník, mobilní stáj,“ řekl Šácha.

Autonomní kurník na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (22. srpna 2025)
Autonomní kurník na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (22. srpna 2025)
Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj automatický zemědělský robot Roboton Farmer.
Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj automatický zemědělský robot Roboton Farmer.
10 fotografií

Cílem je zlepšit pohodu a zdraví zvířat a také ušetřit čas při chovu slepic. „Při standardním chovu farmáři v Kanadě a v USA počítají zhruba osm až 20 hodin práce na chov slepic týdně. Díky této technologii to zabere zhruba čtyři hodiny práce týdně. Takže tato technologie je ekologická, ekonomická a šetří čas pracovníkům v zemědělství,“ řekl Šácha.

Drůbež v autonomní stáji může být i celoročně. Jeden člověk dokáže ovládat i více takových kurníků. Podobné posuvné stáje již existují, ale nebyly automatické, veškeré činnosti musel fyzicky obstarat člověk. Moderní kurník má podobu obloukové haly, může mít různé velikosti podle počtu kusů drůbeže.

Zemědělců ubývá, o práci se hlásí autonomní roboti. Největší váží 8,5 tuny

Na agrosalonu vystavují verzi Micro pro 12 až 20 nosnic, ale také velkou pro 250 kusů drůbeže. Může být ale až pro 600 nosnic.

Druhá autonomní stáj v Evropě pro 280 slepic je od minulého týdne v provozu na farmě nedaleko Soběslavi. Supermoderní kurník pro 380 slepic stojí zhruba 1,6 milionu korun a počítá se s návratností do tří let, dodal Šácha. V mobilní aplikaci lze naprogramovat, o kolik metrů a za jak dlouho se má kurník posunout, aby měla drůbež čerstvou pastvu.

Systém zajistí stálý pitný režim, frekvenci a množství krmení. Klima uvnitř regulují rolety, které se vysouvají. Dění lze sledovat kamerou. Zvířata nemůžou utéct.

Plánujeme kvůli vytížení lidské síly do budoucna i další automatizované technologie v rámci farmy.

Jindřich Šáchajednatel a majitel zemědělského podniku

„Dole kolem celého obvodu je manžeta z tvrdé gumy nebo z tvrdého igelitu. V ní je trubka, která zajišťuje, aby se ke slepicím nepodhrabala škodná. A manžeta má navíc z vnější strany elektrickou pásku, která je stále pod proudem,“ řekl Šácha.

Slepice uvnitř snášejí vajíčka do hnízda s plentou. Uvnitř je dopravník, který vajíčko posune mimo dosah slepice.

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

V zemědělském podniku Šácha Agro chovají masný dobytek, 40 krav plemene Aberdeen Angus a Charolais. A začínají s chovem drůbeže pro bio vajíčka a bio nosnice, kterých mají 150. Dále chovají 300 kusů drůbeže ve výkrmu. Pozemek nedaleko Písku v obci Jamný má necelých 100 hektarů.

„Plánujeme kvůli vytížení lidské síly do budoucna i další automatizované technologie v rámci farmy. A hlavně chceme pátrat po nových technologiích v rámci světa a přinést je na evropský nebo český trh,“ řekl Šácha.

21. srpna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

22. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Požár odpadu, který dnes vypukl na zahradě v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku, se rozšířil na střechu a fasádu bytového domu. Z domu muselo odejít 21 lidí včetně 11 dětí.

22. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Kolín začal s rekonstrukcí ZŠ Kmochova, hotovo má být do konce příštího roku

Kolín zahájil na konci července rekonstrukci základní školy Kmochova, která přispěje ke zvýšení kapacity výdejny jídel a jídelny, přibudou také kmenové třídy...

22. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

22. srpna 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Domy duchů, urny na stole a italské vily. Urbex jako hra s časem i zákonem

Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Domy, které jejich majitelé opustili, chátrající továrny a mnoho nevysvětlitelných záhad kolem. Fotografka a autorka knihy Moderní ruiny Hana Lustig do...

22. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Bagrista při kopání bazénu narazil na granát, evakuovaných bylo méně než policistů

Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se...

22. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Starý dobrý TrutnOFF. Je jiný než ostatní festivaly, ale žádný hudební skanzen

TrutnOFF Open Air Festival, který ve čtvrtek začal na trutnovském Bojišti, nemůže rozpočtem konkurovat největším českým hudebním přehlídkám. Pryč jsou doby, kdy přírodní amfiteátr praskal ve švech....

22. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Hasiči bojují s požárem haly v Ostravě. Hledají skrytá ohniska, zavolali statika

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojuje osmnáct jednotek hasičů, výšková technika i...

22. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  15:01

Zlínský kraj přispěje Boršicím na nové učebny pro základní uměleckou školu

Zlínský kraj přispěje obci Boršice na Uherskohradišťsku na nové učebny pro základní uměleckou školu (ZUŠ). V budově bývalého letního kina vznikne pět učeben,...

22. srpna 2025  13:30,  aktualizováno  13:30

Zlínský kraj začal s likvidací invazního stromu pajasanu žláznatého

Zlínský kraj začal s likvidací pajasanu žláznatého. Podle zástupců hejtmanství se nejen v regionu nekontrolovatelně šíří. Invazivní strom pomocí toxinů...

22. srpna 2025  13:26,  aktualizováno  13:26

Český pavilon na Expo 2025 připomněl výročí okupace Československa mimořádným kulturním programem

22. srpna 2025  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.