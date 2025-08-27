51. ročník Země živitelky, nejnavštěvovanější zemědělské výstavy v České republice, s letošním podtitulem Nová éra, se tematicky zaměřil na novou éru zemědělství, novou éru výstaviště a novou éru Země živitelky, a ta odstartovala opravdu velmi úspěšně.
„Samozřejmě nás velmi potěšila návštěvnost a je to bezesporu velký úspěch. Ale co je pro nás zásadní, je spokojenost našich vystavovatelů. A tu na základě zpětné vazby, kterou jsme nasbírali v průběhu celého agrosalonu, hodnotíme velmi kladně,“ říká předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin.
Země živitelka prezentuje zemědělství napříč všemi jeho obory – zastoupena je zemědělská technika, myslivost, rybářství, potravinářství, chov hospodářských zvířat, výzkum a vzdělávání.
„Návštěvníky letos nejvíc zaujal nejvýkonnější kombajn CR11, chovný pár osla poitouského, Roboton, který je vybaven nejmodernějšími senzory a autonomním řízením, autonomní kurník, mimořádný zájem byl o Dexter show, soutěž ve stříhání ovcí, velký úspěch měl letos opět Dětský zemědělský svět,“ doplnila Severina mluvčí výstaviště Michaela Čeňková.
51. ročník navštívila řada významných hostů, zahájení se účastnil i eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen. Ve čtvrtek slavnostně vyhlásili také výsledky ceny Zlatý klas 2025.
Příští, už 52. ročník, je na programu od 20. do 25. srpna roku 2026.