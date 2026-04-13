Pachatel vnikl do plně robotické stáje zřejmě minulé pondělí či úterý. Policie o případu informovala až nyní.
Ze zatím nezjištěných důvodů pachatel podal dvěma desítkám krav látku, jež následně kontaminovala nadojené mléko, které z bezpečnostních důvodů nemohlo družstvo dále distribuovat. Způsobil tak škodu, která dosáhla stovek tisíc korun.
Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu
Případem se nyní zabývá jihočeská policie. „Družstvu tak pachatel způsobil škodu kolem 300 tisíc korun,“ upřesnil policejní mluvčí Jiří Matzner.
Policisté zjišťují podrobnosti i důvod, proč někdo podal zvířatům speciální veterinární antibiotikum. V plně robotizované stáji je pohyb osob minimální. „Za roky u policie podobný případ nepamatuji,“ dodal Matzner.