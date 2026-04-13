Kravám kdosi podstrčil antibiotikum, znehodnotil tak mléko za stovky tisíc

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:12
Neznámý pachatel vnikl do areálu zemědělského družstva na Jindřichohradecku, kde ustájeným dojnicím podal do krmiva či vody speciální veterinární antibiotikum, a znehodnotil tak nadojené mléko. Družstvu způsobil škodu za několik stovek tisíc korun. Případem se zabývá policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pachatel vnikl do plně robotické stáje zřejmě minulé pondělí či úterý. Policie o případu informovala až nyní.

Ze zatím nezjištěných důvodů pachatel podal dvěma desítkám krav látku, jež následně kontaminovala nadojené mléko, které z bezpečnostních důvodů nemohlo družstvo dále distribuovat. Způsobil tak škodu, která dosáhla stovek tisíc korun.

Případem se nyní zabývá jihočeská policie. „Družstvu tak pachatel způsobil škodu kolem 300 tisíc korun,“ upřesnil policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policisté zjišťují podrobnosti i důvod, proč někdo podal zvířatům speciální veterinární antibiotikum. V plně robotizované stáji je pohyb osob minimální. „Za roky u policie podobný případ nepamatuji,“ dodal Matzner.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

vydáno 13. dubna 2026  9:20

vydáno 13. dubna 2026  9:19

U Kaplice se staví nový kruhový objezd jako budoucí přivaděč na dálnici D3

13. dubna 2026  9:16

Úspěch školáků z Litoměřic. Podruhé jedou do USA na světové finále robotické soutěže

Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do...

V učebně informatiky litoměřické základní školy Na Valech v těchto dnech probíhají velké manévry malého robota. „Dobrý, můžeš nabírat. Jeď. Máš to tam,“ zní pokyny navigátora, který zadává instrukce...

13. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.