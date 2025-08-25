„Zemětřesení s magnitudo 2,3 toho moc způsobit nemůže. Většinou je doprovázené zvukovými efekty, takže se lidé leknou, ale nějaké velké škody se nedají očekávat,“ řekl vedoucí seismické služby Geofyzikálního ústavu Jan Zedník.
Zároveň dodal, že šlo o mělký jev v hloubce zhruba jeden kilometr. Ty se podle něj velmi rychle utlumí a nejsou cítit příliš daleko. „Důlní otřesy na Ostravsku ucítí také lidé intenzivně v okolí a pár kilometrů dál už o tom neví,“ přirovnal Zedník.
Ohnisko otřesů se nacházelo v Klučenicích u Orlíku, otřesy zaznamenali ale i v okolí Kovářova. Otřesy se objevily v bývalé těžební oblasti. Podle Zedníka tak není vyloučené, že je vyvolalo doznívání důlní činnosti, podobně jako na Příbramsku. „Nebo tam je nějaký mělký tektonický zlom,“ dodal.
Podle mluvčí Geofyzikálního ústavu Lucie Crippa nejsou aktivity tohoto typu v této oblasti výjimečné. „Ale dnes to bylo silnější než v minulosti v této lokalitě,“ podotkla.
Zemětřesení o této síle už mohou pocítit i lidé, kteří v oblasti žijí. „Z makroseismických dotazníků, které jsme dostali, vyplývá, že to lidé pociťovali. Slyšeli dunění a někteří popisovali, že se jim třásly třeba krytky na radiátorech,“ upřesnila mluvčí.
Zedník zároveň zdůraznil, že tyto otřesy nemají nic společného s těmi, které nedávno zaznamenali lidé u Mirotic. „Ty byly v hloubce kolem dvaceti kilometrů,“ upřesnil.