Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Autor: mrk
  9:12
Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc chleba s lžičkou medu. Radovala se i ze široké rodiny. „Rodina je základ života,“ říkala. V neděli Blažena Strachotová zemřela, bylo jí 108 let.
Blažena Strachotová při oslavě narozenin, letos ji bylo 108 let. | foto: Město České Budějovice

„Byla to optimistická a půvabná dáma, velmi soběstačná a také oblíbená. Setkání s ní bylo opravdovým zážitkem. Vzpomínat na ni budu vždycky s velkou úctou a jen v dobrém. Zemřela v klidu ve spánku, obklopena rodinou v neděli 28. září,“ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Blažena Strachotová se snažila být soběstačná a nabízených služeb v Domě s pečovatelskou službou v Nerudově ulici, kde žila, užívala jen minimum. Denně za ní docházel někdo z rodiny.

Od školních let manuálně pracovala, vyučila se v oboru řezník – uzenář. „Moji rodiče měli pekařství a veliké hospodářství. Třeba jsem ráno roznášela pečivo, ještě než jsem šla do školy. Byl to takový trénink,“ zavzpomínala Blažena Strachotová při letošní oslavě, kdy se dožila 108 let.

Nejstarší lidé v ČR

  • celkem je v České republice 1078 lidí starších 100 let
  • z nich je 947 žen a 131 mužů
  • 200 žije v Praze

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
data k červnu 2025

„Je to tak, celý život tvrdě pracovala na různých místech, například v sodovkárně, kam se provdala, a dělala i závoznici. Povídání s ní bylo moc pěkné, byla to taková šiřitelka lidského dobra. Měla obdivuhodnou paměť a na svůj věk neskutečnou kondici, fyzickou i psychickou, prostě úžasné,“ řekla také primátorka.

Moc si vážila své rodiny. Radovala se mimo jiné ze čtyr vnoučat, sedmi pravnoučat a dokonce dalších čtyř prapravnoučat. Sama pocházela z pěti dětí.

„Rodina se o mě stará, což nezvládnu sama, s tím mi pomůže. Bez nich bych to nezvládla. Jsem šťastná, že je kolem sebe mám. Říkávalo se, že rodina je základ státu, ale rodina je také základ života,“ vyprávěla Blažena Strachotová.

Receptem na dlouhověkost byl podle ní pohyb a žádné lenošení, denně cvičila. „Taky je potřeba cvičit mozek, abyste pak tolik nemuseli zápasit s pamětí,“ řekla. Každé ráno také děkovala za nový den a za to, že se ho dočkala.

Nejstarší lidé v historii Česka
111 let a 194 dníMarie Bernátková* 22. 10. 1857 v Čeladné,
† 4. 5. 1969 v Zašové na Vsetínsku,
110 let a 153 dníEmílie Doležalová* 7. 6. 1894 v Ochozu u Brna
† 17. 11. 2004 v Ochozu u Brna
110 let a 48 dníMarie Behenská* 2. 4. 1905 v Blatné
† 20. 5. 2015 v Plzni
Nejstarší Češi v zahraničí
113 let a 5 dníAnna Černohorská* 13. 9. 1909 v Malešově
† 18. 9. 2022 v Budyšíně, Německo
112 let a 178 dníMarie Míková* 23. 5. 1882 v Chýnově
† 17. 11. 1994 ve Vídni, Rakousko
111 let a 299 dníEdith Kaufmanová* 12. 12. 1903 v Děčíně
† 7. 10. 2015 v Londýně, UK
111 let a 131 dníAnna Štěpánová* 25. 3. 1892 ve Starém Rybníku na Chebsku
† 3. 8. 2003 v Neumarktu, Německo
111 let a 58 dníGisela Lamm de Altschul* 16. 4. 1878 v Boskovicích
† 13. 6. 1989 v Buenos Aires, Argentina

