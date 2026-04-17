Zemřela zakladatelka českobudějovické charity Helena Faberová, bylo jí 90 let

Ve věku 90 let zemřela ve čtvrtek Helena Faberová, zakladatelka Diecézní charity České Budějovice. Za snahu o smíření Čechů a Němců získala německý záslužný kříž. Angažovala se také v pomoci obětem obchodu se ženami. Poslední rozloučení se koná ve středu 22. dubna od 13:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, sdělila dnes ČTK mluvčí diecézní charity Veronika Rybáčková.
"Paní Faberová patřila k osobnostem, které po pádu komunismu sehrály klíčovou roli při obnově charitní služby v naší českobudějovické diecézi. Dostala za úkol vrátit Charitě její původní poslání – službu lidem v nouzi inspirovanou evangeliem a postavenou na odpovědnosti, profesionalitě a respektu k lidské důstojnosti," uvedla Rybáčková. Dodala, že Helena Faberová organizaci postupně formovala po vzoru zahraničních charitních organizací a život zasvětila pomoci druhým.
"Pravidelně jsme se setkávali. Zájem o naši činnost měla až do svých posledních dnů," uvedl prezident Diecézní charity České Budějovice Stanislav Brožka.
Její příběh zaznamenala také Paměť národa. Helena Faberová, rozená Uhrová, se narodila 14. října 1935 v rodině akademického malíře. Vzhledem ke svému původu nemohla vystudovat vysokou školu, a proto po maturitě absolvovala jazykový kurz a stala se zaměstnankyní v tehdejším Strojexportu. S Manželem se pak odstěhovala do jižních Čech.
Společně vytvářeli otevřené křesťanské společenství a podíleli se na teologickém vzdělávání, které tajně vykonávali nejrůznější kněží, a čelili nátlaku Státní bezpečnosti a jiných státních orgánů. Po listopadu 1989 se i nadále angažovala a pomáhala založit českobudějovickou charitu, posléze pracovala pro organizaci Magdala proti obchodu se ženami a spolupracovala s německou katolickou Ackermannovou obcí (Ackermann-Gemeinde), jejíž českou pobočku nakonec vedla. Za svou činnost dostala od německého prezidenta vyznamenání německý záslužný kříž.