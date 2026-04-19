Na letišti ve Strakonicích havarovala paraglidistka. Přistála moc rychle

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:42aktualizováno  13:42
Čtyřiadvacetiletá žena se v sobotu večer zranila při přistávání s motorovým paraglidem na letišti ve Strakonicích. Utrpěla středně těžké zranění hlavy a ruky a byla převezena na ošetření do českobudějovické nemocnice.

Žena se zranila při přistávání s motorovým paraglidem na letišti ve Strakonicích. (18. dubna 2026) | foto: Policie ČR

Celková škoda byla vyčíslena na více než 200 tisíc korun, uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová a mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.

Mladá žena se v sobotu před 17:30 pokoušela přistát s motorovým paraglidem. „Při přistávání přibližně ve výšce 20 metrů začala mít technické problémy se sedačkou, a poté přistála moc rychle. Následkem byl pád, při kterém narazila do zaparkovaných vozíků,“ uvedla Schwarzová.

Při příjezdu záchranářů byla žena při vědomí, byla však dezorientovaná a na událost si nepamatovala. „S ohledem na mechanismus úrazu záchranáři provedli imobilizaci páteře pomocí vakuové matrace a nasadili krční límec. Lékař jí zároveň podal léky proti bolesti,“ uvedl Míra. Záchranáři ženu převezli na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.

