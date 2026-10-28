Žena se zranila při pádu v lese na Prachaticku, z terénu ji zachraňoval vrtulník

Při pádu z několika metrů v lese u obce Frantoly na Prachaticku se dnes zranila žena. Z těžko přístupného terénu na skále ji záchranáři museli vyprostit pomocí vrtulníku, informoval novináře mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian.
"Ke zraněné ženě, která spadla z výšky několika metrů na skalní plotnu, se jako první dostala pozemní posádka. Následně na místo přiletěl vrtulník letecké záchranné služby. K pacientce se z vrtulníku pomocí lanové techniky slanili zdravotnická záchranářka a lékař," uvedl Burian.
Po ošetření a uložení do celotělové vakuové matrace záchranáři ženu pomocí lanového podvěsu zvedli a v doprovodu lékaře ji přepravili na nedalekou louku, kde už stála sanitka. Poté se vrtulník vrátil pro zdravotnickou záchranářku, kterou rovněž vyzvedl pomocí podvěsu.
"Po důkladném vyšetření pacientky v sanitce lékař rozhodl o jejím pozemním transportu do českobudějovické nemocnice," dodal Burian. Na náročném zásahu spolupracovali záchranáři s hasiči.