Žena v Českých Budějovicích odešla z bytu jen v pyžamu, hledá ji policie

Šestadvacetiletá žena dnes ráno odešla z bytu v Českých Budějovicích jen v pyžamu a nepodala o sobě žádnou zprávu. Mobilní telefon nechala doma. Policie po ní vyhlásila pátrání, informovala novináře jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Žena má štíhlou postavu, zelené oči a hnědé rovné vlasy. Pohřešovaná odešla z místa přechodného bydliště v Českých Budějovicích 07:00. "Na sobě měla oblečené pravděpodobně pouze žluté pyžamo. Mobilní telefon nechala doma. Od rána o sobě nepodala žádnou zprávu. Její přítel má o ni vážné obavy," uvedla mluvčí.