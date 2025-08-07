Podnikavá žena vystupovala na sítích pod mnoha smyšlenými profily a nabízela různé zboží, například malovanou keramiku, knížky, chytré tužky, dřevěný nábytek jako dřevěné učící věže, houpačky a mnoho dalších věcí určených ve větší míře pro děti.
„Zboží někdy zaslala, jindy ne. Peníze někdy vrátila, jindy ne, nebo vrátila alespoň jejich část. Někdy jí prošlo i to, že se spolehla na fakt, že někteří poškození než aby se dohadovali o pár stovek korun nad celou záležitostí mávli rukou a dále ji neurgovali,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Tenhle druh výdělku jí fungoval pět let a zřejmě si myslela, že bude pokračovat dál. Vše utnulo několik podvedených lidí a ozvali se táborským kriminalistům.
Ti na případu pracovali více než rok, což vzhledem k počtu poškozených, tisíců konverzací a především faktu, že poškození jsou po celé republice, ukazuje, jak náročné vyšetřování případu to bylo a stále ještě je.
„Nyní ženě sdělili obvinění ze spáchání trestného činu podvodu. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ upřesnila Krausová.