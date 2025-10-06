Lidé dali v referendu stopku spalovně, Písek to bude stát stovky milionů korun

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:42aktualizováno  15:42
Opuštění projektu na výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) bude stát Písek stovky milionů korun. Město musí především řešit, jak bude nakládat s odpady a čím bude vytápět byty a objekty napojené na centrální teplárenskou síť. Oba problémy mělo řešit ZEVO, které však obyvatelé v referendu odmítli.
ZEVO mělo stát v areálu písecké teplárny.

ZEVO mělo stát v areálu písecké teplárny. | foto: Vizualizace: MÚ Písek

6 fotografií

Město doposud do projektu vložilo deset milionů korun, které bude muset odepsat. „Ale to je naprosté minimum v porovnání s tím, co dalšího nás čeká,“ upozornil písecký starosta Michal Čapek.

ZEVO ve vytápění radnice zřejmě nahradí kogenerační jednotkou. Jde o zařízení, které současně vyrábí elektrickou energii a teplo z jednoho zdroje paliva, jímž bude plyn. „Jen pro představu nákup kogenerační jednotky pro město jako Písek se pohybuje v rozmezí 400 až 700 milionů korun,“ řekl Čapek.

Písečtí odmítli spalovnu odpadu, rozjetý projekt za dvě miliardy se stopne

Přestože půjde o investici teplárny, bude ji muset financovat město. Teplárna totiž už čerpá několik úvěrů a další by zřejmě získala jen za nevýhodných podmínek.

„K tomu musíme připočítat, že další zhruba půlmiliardu korun musíme brzy vynaložit na modernizaci čistírny odpadních vod. Takže investice, které nebudou nezbytně nutné, budeme muset odložit,“ připomněl starosta.

Alternativou na vytápění městských objektů by podle něj mohl být klasický kotel, jenž stojí například 20 až 30 milionů korun. Ale podle propočtů se podobný krok z dlouhodobého hlediska nevyplatí.

„Přirovnal bych to s tím, jako kdybyste chtěli v rodinném domě topit přímotopy. Vstupní investice je nízká, ale provozní náklady velmi vysoké,“ porovnal Čapek.

Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
Zařízení má být schopné spálit až 50 tisíc tun odpadu za rok.
6 fotografií

Odpady pak město zřejmě bude vozit do zařízení na energetické využití odpadu ve Vrátě na okraji krajského města, které se připravuje a bude ho provozovat českobudějovická teplárna.

Písecké ZEVO mělo ročně spálit 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Odpady by do něj vozila i okolní města. V referendu však lidé projekt za 2,1 miliardy, na který měl Písek schválenou dotaci z Modernizačního fondu 1,3 miliardy korun, odmítli.

