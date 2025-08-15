Rozhodne referendum. Obyvatelé Písku budou hlasovat o spalovně odpadu

Markéta Sedláčková
  8:52aktualizováno  8:52
Obyvatelé města dostanou šanci se vyjádřit k tomu, jestli chtějí ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů). To radnice plánuje v areálu teplárny. Stát má přes dvě miliardy korun. Odpůrci se obávají hlavně toho, že spalovna přinese zhoršení životních podmínek.
Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun. | foto: Archiv města Písek

Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
Zařízení má být schopné spálit až 50 tisíc tun odpadu za rok.
Obyvatelé přilehlých Smrkovic se obávají, že spalovna bude mít negativní vliv...
5 fotografií

Druhé referendum v Písku za posledních 15 let. První se v roce 2013 týkalo místa, kde by měl stát nový plavecký bazén. V tom současném se budou moci obyvatelé vyslovit k tématu stavby ZEVO na okraji města.

Ve čtvrtek odpoledne se na tom jednohlasně shodli zastupitelé na své schůzi. Referendum se bude konat současně s parlamentními volbami 3. a 4. října.

Na svém hlasovacím lístku se voliči budou vyjadřovat k této otázce: Souhlasíte, aby město Písek učinilo všechny potřebné kroky, aby na jeho správním území nevzniklo zařízení pro spalování komunálního odpadu – projekt ZEVO?

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.
Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
Zařízení má být schopné spálit až 50 tisíc tun odpadu za rok.
5 fotografií

Stavba za dvě miliardy korun vyvolává u obyvatel města velké vášně. Projektu vyčítají právě to, že o něm nemohli rozhodnout sami. Proto podali žádost o vypsání referenda v petici, kterou podepsalo 2 750 lidí.

Na programu jednání se ocitly hned dva návrhy na konání referenda. A ačkoli z rozpravy bylo jasné, že zastupitelé chtějí žádost obyvatel podpořit, nemohli se zpočátku dohodnout, podle které verze.

Ministr Hladík podpořil stavbu spalovny v Písku. S odpůrci se nesetkal

„Máme tady unikát. Ačkoli se zřejmě všichni shodneme, máme procesní problém, jak to vyřešit,“ komentoval situaci starosta Michal Čapek (ANO). Nakonec však jednohlasně přijali návrh, aby se referendum konalo souběžně s parlamentními volbami.

Podle Čapka zastupitelstvo ani nemělo jinou možnost než referendum schválit. Pokud by tak totiž neučinilo, návrh by zamířil k soudu, který by ze zákona vypsání referenda nařídil. Pokud by lidé v referendu stavbu odmítli, město by muselo hledat novou alternativu pro nakládání s odpady a výrobu městského tepla.

Hledá se firma, která postaví ZEVO Písek. Obavy z projektu má uklidnit pracovní tým

„Museli bychom oslovit jiné ZEVO. Hovoří se o Vrátu u Českých Budějovic a hovoří se i o Příbrami. Navíc pokud nebudeme mít vlastní spalovnu odpadu, bude muset město na teplo vybudovat za vysoké náklady kotelnu na plyn, což by výrazně omezilo další zamýšlené investice,“ řekl Čapek.

ZEVO Písek je společným projektem Písku a Strakonic. Jeho stavba v areálu písecké teplárny by měla začít v roce 2026, zkušební provoz by pak zahájilo o tři roky později.

„Problém nevyřešíme tím, že odpad odvezeme o padesát kilometrů dál do Vráta,“ prohlásil starosta Čapek na schůzi zastupitelstva loni v prosinci, kde se jednalo o pokračování projektu. „Při provozování vlastního ZEVO si můžeme stanovit své podmínky a nebýt závislí na jiných,“ dodal.

Má spálit 50 tisíc tun odpadu ročně

Projekt má vystavenou zprávu o vlivu na životní prostředí (EIA), která vyhodnotila ekologická rizika jako nízká. Přesto se odpůrci obávají hlavně toho, že spalovna přinese zhoršení životních podmínek.

Proto letos na jaře radnice ustanovila pracovní skupinu z řad zastupitelů, obyvatel i managementu budoucího ZEVO Písek. „Její členy budeme pravidelně informovat o průběhu přípravných prací a budou mít možnost vznášet své připomínky či podněty,“ vysvětlil jednatel společnosti ZEVO Písek Jakub Šimoník. Následovalo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, které zatím pokračuje.

ZEVO by mělo ročně spálit 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Kromě Písku a Strakonic by do spalovny dovážely odpad Milevsko, Blatná, Vodňany a Horažďovice na Plzeňsku. Převážná část produkovaného tepla by mířila do systému centrálního zásobování teplem, na ohřev vody a pro výrobu elektrické energie.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Dvě nové hráčky. Písecké házenkářky vítají posily

Necelý měsíc zbývá do startu nejvyšší soutěže házenkářek. Jediný jihočeský celek v lize z Písku se na nový ročník chystá a vítá dvě nové hráčky.

15. srpna 2025  10:07

Řidiče na Hané zbrzdí reklamace kvůli zfušovaným zakázkám z kauzy Autostráda

Stavbaři se pustí do reklamační opravy kvůli zmanipulovaným zakázkám z korupční kauzy Autostráda. Spadá tam i průtah Litovel – Unčovice. Od pondělí 18. srpna bude uzavřena ulice Dukelská v Litovli –...

15. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Modro-žlutý festival. Praha ožije barvami, chutěmi a melodiemi Ukrajiny

Zítra a v neděli se před holešovickým klubem Cross uskuteční Ukrainian Culture Festival, oslava ukrajinské kultury, tradic i moderní kreativity. Brány festivalu budou otevřeny od 12 do 22 hodin.

15. srpna 2025

HUAWEI AppGallery připravuje půdu pro úchvatné herní dobrodružství na Gamescomu 2025

15. srpna 2025  9:59

Na Sokolovsku se při nehodě zranili čtyři lidé včetně dětí, u Aše zemřel řidič

Nepozornost za volantem, byla pravděpodobnou příčinou čtvrteční nehody v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Zranění utrpěla šestapadesátiletá řidička i tři děti, které vezla. V pátek dopoledne pak za...

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

V Lahovicích havaroval kamion s pivními přepravkami, silnici zasypaly rozbité lahve

Kamion, který vezl přepravky s lahvemi od piva, havaroval v noci na dnešek v pražských Lahovicích. Strakonickou ulici tak zasypalo rozbité sklo a plastové bedny. Silnice byla od zhruba jedné hodiny...

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Vytížená a hrozná. Ústí opraví důležitou silnici, řidiči si ale ještě počkají

Drážďanská ulice ve čtvrti Krásné Březno patří k vytíženým, ale zároveň i nejhorším komunikacím v Ústí nad Labem. Povrch je popraskaný, zvlněný a plný záplat, které jen provizorně zakrývají hlubší...

15. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Stavbaři zahájili rekonstrukci náměstí na rožnovském sídlišti 1. máje

Stavbaři v Rožnově pod Radhoštěm zahájili rekonstrukci náměstí na sídlišti 1. máje. Vznikne na něm 68 nových parkovacích míst a 765 metrů čtverečních chodníků. Přibudou také stromy a keře. Celkové...

15. srpna 2025  9:22

Domov je po zásahu hejtmana bez ředitele, zaměstnanci hrozí výpověďmi

Domov sociální péče Tmavý Důl, který stojí v katastru Rtyně v Podkrkonoší uprostřed Jestřebích hor, se zmítá v nejistotě. Po odchodu ředitele Martina Kryštofa Kubáka, jehož nechal v pondělí na radě...

15. srpna 2025  9:22

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

14. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  15.8 9:21

Liberec dostal jedinou nabídku na projekt lanovky na Ještěd, vešla se do limitu

Vedení Liberce dostalo jedinou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu lanovky na Ještěd. Splňuje základní podmínku, což je cena do 29 milionů korun bez DPH. Jednokabinová lanovka...

15. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Rozhodne referendum. Obyvatelé Písku budou hlasovat o spalovně odpadu

Obyvatelé města dostanou šanci se vyjádřit k tomu, jestli chtějí ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů). To radnice plánuje v areálu teplárny. Stát má přes dvě miliardy korun. Odpůrci se...

15. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.