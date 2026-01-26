Třídírnu odpadu vydávají za logistické centrum, popudil část obce plánovaný areál

Antonín Pelíšek
  17:02aktualizováno  17:02
Logistické centrum firmy FCC je v souladu s územním plánem obce Hůry u Českých Budějovic. Část místních je proti. Vadí jim už samotný název, který je podle nich zavádějící. Tvrdí, že ve skutečnosti půjde o skládku a třídírnu komunálních odpadů s kapacitou 70 tisíc tun materiálu ročně.
Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.

Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr. | foto: Vizualizace: AZ Geo

Tak by měl vypadat areál, která má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
V okolí budoucího ZEVO naplánoval ateliér A8000 technologický park, kde budou i...
Tak by mohlo vypadat okolí ZEVO podle návrhu ateliéru A8000.
14 fotografií

V malé obci Hůry u Českých Budějovic začala nedávno stavba moderního sídliště se školou a pečovatelským domem. Již delší čas tam funguje velkokapacitní kompostárna s provozem pro celý okres a nově se v jejím katastru plánuje stanice pro třídění odpadů, které se mají spalovat v připravovaném blízkém ZEVO Vráto.

Záměr třídírny oznámila firma FCC, která se zabývá odpady. Proti němu vystoupila část veřejnosti. Spolek Náš domov z blízkého Rudolfova požaduje kompletní řízení EIA posuzující vliv na životní prostředí. O něm rozhodne krajský úřad.

Architekti navrhují u budoucí spalovny odpadu laboratoře, kavárnu i kino

Spolku vadí už samotný název projektu, který je podle něj zavádějící. Investor ho představil jako logistické centrum v průmyslové zóně, což evokuje stavbu skladových hal. Ve skutečnosti jde o skládku a třídírnu komunálních odpadů s kapacitou 70 tisíc tun materiálu ročně.

Hlavním zařízením bude recyklační linka a drtírna. Z vhodného materiálu se vyrobí takzvané tuhé alternativní palivo pro spalovnu ve Vrátě. Denně má provoz v Hůrách obsloužit 50 nákladních aut. Vše má vzniknout na ploše 1,4 hektaru.

Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
Tak by měl vypadat areál, která má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
V okolí budoucího ZEVO naplánoval ateliér A8000 technologický park, kde budou i sdílené kanceláře, kavárna či kino.
14 fotografií

„Název záměru vytváří mylný dojem, že jde o sklady. Provoz třídírny bude znečisťovat životní prostředí prachem a zápachem. Drtit se tu budou odpady jako plasty, dřevo i textilie. Ohrozí to spodní vodu a zahltí nevyhovující kanalizaci. Zvýší nákladní dopravu na cestách, které pro ni nejsou stavěné,“ jmenuje jen některá negativa předseda spolku, lékař Jaroslav Valevský.

Spolek se kriticky staví i k záměru vrátecké spalovny. Budoucí ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů), největší v kraji, má zpracovat 160 tisíc tun komunálních odpadů ročně. Ačkoliv už dostalo od kraje povolení, bude ho po kasační stížnosti ještě hodnotit Nejvyšší správní soud.

Příjezdové cesty vyčistí vodou

Podle projektu bude třídírna fungovat západně od dálnice D3, poblíž lokality Světlíky, což je okraj katastru Hůr. Od obce bude vzdálená zhruba 1,6 kilometru. Právě rozestavený areál Rezidence u Sv. Eliáše bude oddělovat od pozemku dálnice.

Určité kumulativní vlivy na obec investor přiznává, ale zaručuje se, že nedojde k překročení hygienických limitů. S převahou západních větrů se totiž k obci mohou dostat emise nejen z třídírny odpadů, ale i z dalších provozů, jako je blízké parkoviště se servisem kamionů Truck centrum, zmíněná kompostárna či další, už postavené nebo plánované skladové haly.

K vlastní dopravě investor třídírny udává, že bude příjezdové cesty skrápět vodou. Zařízení má fungovat celý týden ve dvou směnách a zaměstná 16 lidí. Stavba má začít příští rok.

Podle zástupce oznamovatele záměru Jiřího Kalivody je projekt v souladu s územním plánem obce Hůry. „Také se záměrem kraje, který potřebuje takové úpravny odpadů,“ zdůraznil Kalivoda.

Spalovnu nechceme! Stavbu u Českých Budějovic kritizují i velká města v kraji

Starosta Hůr Jiří Borovka zdůraznil, že si podobné projekty pečlivě hlídají, a ujistil, že tento nebude mít dopad na zvýšení dopravy v obci. „Nákladní auta tam budou najíždět od Budějovic přes průmyslovou zónu, takže se nám vyhnou,“ uvedl Borovka a potvrdil, že záměr je v souladu s územním plánem obce. V dokumentaci projektu je ale zakreslený i provoz Budějovickou a Průmyslovou ulicí nedaleko budoucí čtvrti.

Spolek Náš domov ještě připomněl, že zamýšlená technologie třídírny odpadů v Hůrách zaostává za moderním řešením, jež připravuje například Olomoucký kraj. Tam budou mít kompletní automatické dotříďovací linky na komunální odpad, které už fungují v Rakousku či Německu. Ke spálení vyberou jen tu část materiálu, která nejde využít do další výroby.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Ústecký kraj půjčí sociálním službám 40 milionů kvůli neschválenému rozpočtu ČR

ilustrační snímek

Ústecký kraj půjčí sociálním službám 40 milionů korun. Česká republika je od začátku ledna v rozpočtovém provizoriu a poskytovatelům služeb by mohly chybět...

26. ledna 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

Sezona respiračních infekcí na jižní Moravě nekončí, nemocných opět přibylo

ilustrační snímek

Sezona akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji nekončí. Nemocnost se opět zvýšila, a to na úroveň 1131 nemocných na 100.000 obyvatel...

26. ledna 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Sedmnáctiletý mladík popíjel, pak matce sebral auto. S kamarádem vyjížďku nezvládli

Sedmnáctiletý mladík bez řidičského oprávnění skončil v příkopě, po nehodě...

Noční projížďka dvou sedmnáctiletých mladíků na Brněnsku skončila nehodou. Řidič bez oprávnění usedl za volant po požití alkoholu, na zledovatělé silnici nezvládl řízení a s autem skončil převrácený...

26. ledna 2026  17:52

Prostějov požádal o dotaci na modernizaci software policie i prevenci

ilustrační snímek

Na modernizaci vyhodnocovacího a záznamového softwaru městské policie v Prostějově a předcházení sociálně patologických jevů v různých skupinách obyvatel jsou...

26. ledna 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeň chce oživit a zpříjemnit pobyt na náměstí Míru, vyhlásila soutěž

ilustrační snímek

Novou podobu pro náměstí Míru hledá Plzeň. Město vyhlásilo architektonickou soutěž a chce, aby se z náměstí stal prostor, kde se lidé budou cítit dobře....

26. ledna 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Oprava části Galerie moderního umění v H.Králové se protáhne do léta

ilustrační snímek

Rekonstrukce menší části historické budovy krajské Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové za 33 milionů korun bez DPH se téměř o čtyři měsíce protáhne....

26. ledna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Oprava části Galerie moderního umění v H.Králové se protáhne do léta

ilustrační snímek

Rekonstrukce menší části historické budovy krajské Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové za 33 milionů korun bez DPH se téměř o čtyři měsíce protáhne....

26. ledna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

V Libereckém kraji o desetinu přibylo lidí s akutními respiračními chorobami

ilustrační snímek

V Libereckém kraji za minulý týden o desetinu stoupl počet lidí s akutními respiračními chorobami. Na 100.000 lidí tak připadá v kraji 1207 nemocných. Vyplývá...

26. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

V Moravskoslezském kraji pokračuje epidemie chřipky, nemocnost vzrostla

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj se dále potýká s epidemií chřipky. Nemocnost v minulém týdnu vzrostla o 22 procent. Na 100.000 obyvatel kraje nyní připadá 2210 lidí s...

26. ledna 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

Z ředitele nemocnice se stává supermanažer. Bude mít deset tisíc podřízených

Bývalý ekonomický náměstek Baťovy nemocnice ve Zlíně a člen jejího...

Dnes oznámené sloučení řízení dvou brněnských fakultních nemocnic znamená, že stejného šéfa bude mít přibližně 10 tisíc zaměstnanců, které obě zařízení mají. Krok chválí i bývalý ministr...

26. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

26. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Úřad v Chřibské zůstává zavřený, v nemocnici zbývá jeden zraněný při střelbě

ilustrační snímek

Na městském úřadu v Chřibské na Děčínsku pokračuje odstraňování následků tragické střelby z minulého týdne, uvedli dnes na webu zástupci úřadu. Pracovníci...

26. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.