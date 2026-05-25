Omluvte se, žádá vedení Hluboké zastupitele, kterému žháři zapálili auto

Autor: mrk
  17:02aktualizováno  17:02
Sledovat Metro na Googlu
Když koncem února zapálila dvojice mužů auto u domu zastupitele Hluboké nad Vltavou Martina Vebera (KDU-ČSL), způsobilo to poprask. Policisté žháře brzy dopadli, ale případ nekončí. Stále se čeká, zda se podaří dopadnout člověka, který si útok objednal. Navíc se celá událost promítla až na radnici. Vedení Hluboké teď po Veberovi požaduje, aby se za některé své výroky omluvil. On to odmítá.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

V polovině května se žhářství a výroky s tím spojené řešily na jednání zastupitelstva a koalice přišla s výzvou a textem, ve kterém upozorňuje, že Martin Veber mohl významným způsobem poškodit například osobní čest a dobré jméno zastupitelů, ale i Hluboké nad Vltavou obecně.

Jedno auto shořelo celé, oheň se šířil rychle. (25. února 2026)
Oheň se rychle rozšířil a auto celé shořelo. (25. února 2026)
Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)
Druhé auto stihl majitel přeparkovat, ale i tak bylo částečně poškozené. (25. února 2026)
7 fotografií

„Část členů zastupitelstva je zároveň přesvědčená, že Martin Veber svými veřejnými vystoupeními účelově využívá tuto tragickou událost k vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 2026 a kandidaturou za KDU-ČSL,“ píše v dokumentu vedení Hluboké, kde vládne široká koalice v čele s ODS.

Politici hledají postavu na pozadí žhářského útoku, odměnu 200 tisíc dají ze svého

Vedení města vadí například Veberův únorový výrok pro iDNES.cz krátce po žhářském útoku. „Může to být politický atentát. Cítím se teď jako v okolí známý rychtář Jakub Kubata, který v 16. století bojoval na Hlubocku s nasazením života za právo a spravedlnost pro poctivé lidi. A já se toho nevzdám,“ řekl tehdy Veber.

I za tato slova se má omluvit. On sám ale zatím nic takového učinit nehodlá a vydal k tomu i prohlášení. „Omlouvat se za to, že jsem mluvil pravdu o svých pocitech, rozhodně nebudu,“ sdělil.

„Přečetl jsem si, že moje výroky ´vyvolávají dojem´. To je z právního hlediska velmi zajímavé. Dojem totiž není důkaz, dojem je stav mysli. A za stav vaší mysli opravdu neodpovídám. Nikdy jsem neřekl, že útok spáchal kdokoli z vás,“ reagoval Veber na výzvu koaličních zastupitelů. Není vyloučeno, že i tato věc bude mít pokračování a některý z politiků se obrátí na právníky.

Ze žhářského útoku v Hluboké policie obvinila dva muže. Shořelo politikovo auto

To vše v době, kdy policisté na případu žhářství dál pracují a už dříve obvinili z útoku dva osmadvacetileté muže. „Jeden z nich je ve vazbě kvůli skutkům, které v minulosti spáchal,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dále také pokračuje pátrání po objednavateli tohoto činu. Radní města už v dubnu vypsali odměnu 200 tisíc korun za informace, které pomohou dopadnout právě tohoto člověka.

„Chceme jednoznačně ukázat, že máme zájem na dopadení skutečných pachatelů. Nejde jen o samotný útok, ale především o to, kdo za ním stojí. Takové jednání nemá v naší společnosti místo a musí být důsledně vyšetřeno,“ shrnul starosta města Tomáš Jirsa (ODS).

Odměnu a výběr částky mezi politiky inicioval právě on. „Někdo je ochotný dát méně, někdo více,“ upřesnil radní města David Šťastný (ČSSD).

Podle informací iDNES.cz by mohla policie v případu brzy významně pokročit.

Zastupiteli v Hluboké žhář zapálil auto. Může to mít politický důvod, míní

Starosta Jirsa také opakovaně odmítl politický podtext celého případu. „Je nepřijatelné, aby byl takto závažný trestný čin bez jakýchkoli důkazů spojován s představiteli města,“ ohradil se Jirsa.

Žhářský útok se stal 25. února před druhou ranní. Jedno z vozidel shořelo kompletně, druhé stojící vedle se Veberovi povedlo přeparkovat. Škoda se odhaduje na 200 tisíc korun.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Čeští hokejisté zahájili na šampionátu předposlední zápas ve skupině. Proti Norsku jde o hodně

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května...

Čeští hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku jistotu postupu do čtvrtfinále, rozhodně ale nehodlají polevit. V pondělí je ve Fribourgu bojují proti rozjetému Norsku, které na turnaji...

25. května 2026  17:05,  aktualizováno  17:35

Liberec od července zvýší nájemné v městských bytech o 2,5 procenta

ilustrační snímek

Liberec po roce zvýší nájemné v městských bytech. Od července zdraží o loňskou inflaci, tedy o 2,5 procenta. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. ČTK...

25. května 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Ve Vsetíně bude kandidovat nové sdružení nezávislých kandidátů VS21

ilustrační snímek

V podzimních komunálních volbách ve Vsetíně bude kandidovat nový subjekt, sdružení nezávislých kandidátů VS21. Vede jej ředitel Masarykova gymnázia, Střední...

25. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Pod Jižní branou hradu Veveří našli archeologové základy středověké hradby

ilustrační snímek

Základy mocné středověké hradby, silné přes dva metry, našli archeologové z Národního památkového ústavu a společnosti Archaia Brno pod Jižní branou hradu...

25. května 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Po třicítce přichází krize randění. Ghosting a dating fatigue mění hledání vztahu

Vztahy po třicítce jsou náročné

Muži neoslovují ženy, seznamky vyčerpávají a vztahy se rozpadají dřív, než vůbec začnou. Generace třicátníků zažívá paradox moderního randění. Nikdy nebylo jednodušší někoho potkat, a zároveň nikdy...

25. května 2026  17:05

Omluvte se, žádá vedení Hluboké zastupitele, kterému žháři zapálili auto

Jedno auto shořelo celé, oheň se šířil rychle. (25. února 2026)

Když koncem února zapálila dvojice mužů auto u domu zastupitele Hluboké nad Vltavou Martina Vebera (KDU-ČSL), způsobilo to poprask. Policisté žháře brzy dopadli, ale případ nekončí. Stále se čeká,...

25. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Zloději ukradli z firmy kovy za 4,6 milionu, stopy chtěli zamést hasicím přístrojem

ilustrační snímek

Několikamilionovou škodu způsobili podle policie čtyři zloději, kteří vnikli v polovině května do areálu jedné ze společností v Beňově na Přerovsku. Ukradeným nákladním autem odtud odvezli palety s...

25. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Sraz autoveteránů ve Starém Městě ozdobí speciály z Rallye Dakar

ilustrační snímek

Sraz automobilových a motocyklových veteránů ve Starém Městě na Uherskohradišťsku ozdobí speciály z Rallye Dakar, které se závodů zúčastnily. Dorazí také...

25. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Tyršovo nábřeží v Pardubicích zdobí nový mural s motivy sportu

TyrĹˇovo nĂˇbĹ™eĹľĂ­ v PardubicĂ­ch zdobĂ­ novĂ˝ mural s motivy sportu

Na Tyršově nábřeží v Pardubicích vzniká tento týden mural se sportovními motivy. Pomocí sprejů ho vytváří asi třicítka žáků základní umělecké školy. Výmalba...

25. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Na Benešovsku pokračuje obnova sklárny František, v červnu se otevře bistro

ilustrační snímek

V Sázavě na Benešovsku pokračuje obnova historické sklářské hutě František. Součástí areálu bude bistro s vnitřním i venkovním posezením, s otevřením se počítá...

25. května 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

Sanatorium Pálava pokračuje v náboru zaměstnanců, dělníci instalují technologie

ilustrační snímek

V Sanatoriu Pálava pokračuje nábor zaměstnanců. V první fázi provozu se počítá se 130 zaměstnanci, obsazeno je nyní asi 115 pozic, řekla ČTK mluvčí...

25. května 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.