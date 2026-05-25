V polovině května se žhářství a výroky s tím spojené řešily na jednání zastupitelstva a koalice přišla s výzvou a textem, ve kterém upozorňuje, že Martin Veber mohl významným způsobem poškodit například osobní čest a dobré jméno zastupitelů, ale i Hluboké nad Vltavou obecně.
„Část členů zastupitelstva je zároveň přesvědčená, že Martin Veber svými veřejnými vystoupeními účelově využívá tuto tragickou událost k vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 2026 a kandidaturou za KDU-ČSL,“ píše v dokumentu vedení Hluboké, kde vládne široká koalice v čele s ODS.
Vedení města vadí například Veberův únorový výrok pro iDNES.cz krátce po žhářském útoku. „Může to být politický atentát. Cítím se teď jako v okolí známý rychtář Jakub Kubata, který v 16. století bojoval na Hlubocku s nasazením života za právo a spravedlnost pro poctivé lidi. A já se toho nevzdám,“ řekl tehdy Veber.
I za tato slova se má omluvit. On sám ale zatím nic takového učinit nehodlá a vydal k tomu i prohlášení. „Omlouvat se za to, že jsem mluvil pravdu o svých pocitech, rozhodně nebudu,“ sdělil.
„Přečetl jsem si, že moje výroky ´vyvolávají dojem´. To je z právního hlediska velmi zajímavé. Dojem totiž není důkaz, dojem je stav mysli. A za stav vaší mysli opravdu neodpovídám. Nikdy jsem neřekl, že útok spáchal kdokoli z vás,“ reagoval Veber na výzvu koaličních zastupitelů. Není vyloučeno, že i tato věc bude mít pokračování a některý z politiků se obrátí na právníky.
To vše v době, kdy policisté na případu žhářství dál pracují a už dříve obvinili z útoku dva osmadvacetileté muže. „Jeden z nich je ve vazbě kvůli skutkům, které v minulosti spáchal,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Dále také pokračuje pátrání po objednavateli tohoto činu. Radní města už v dubnu vypsali odměnu 200 tisíc korun za informace, které pomohou dopadnout právě tohoto člověka.
„Chceme jednoznačně ukázat, že máme zájem na dopadení skutečných pachatelů. Nejde jen o samotný útok, ale především o to, kdo za ním stojí. Takové jednání nemá v naší společnosti místo a musí být důsledně vyšetřeno,“ shrnul starosta města Tomáš Jirsa (ODS).
Odměnu a výběr částky mezi politiky inicioval právě on. „Někdo je ochotný dát méně, někdo více,“ upřesnil radní města David Šťastný (ČSSD).
Podle informací iDNES.cz by mohla policie v případu brzy významně pokročit.
Starosta Jirsa také opakovaně odmítl politický podtext celého případu. „Je nepřijatelné, aby byl takto závažný trestný čin bez jakýchkoli důkazů spojován s představiteli města,“ ohradil se Jirsa.
Žhářský útok se stal 25. února před druhou ranní. Jedno z vozidel shořelo kompletně, druhé stojící vedle se Veberovi povedlo přeparkovat. Škoda se odhaduje na 200 tisíc korun.