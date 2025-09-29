Minulý čtvrtek v deset hodin večer procházela hlídka městské policie ulicí Karla IV. Strážníci náhle zaregistrovali muže sklánějícího se nad bicyklem, který měl postavený na řídítkách.
Neobvyklé počínání se rozhodli okamžitě prověřit. Jedenatřicetiletý muž při jejich příchodu právě držel v ruce jedno z kol a při dotazu na majitele bicyklu se snažil vymýšlet rozmanité historky. Nejdřív že jízdní kolo koupil od svého strýce, a to nejprve dnes, potom že včera a tak podobně.
„Nakonec šel s pravdou ven. Kolo odcizil z nedalekého kolostavu. A to tak, že nejprve odšrouboval kolo, které bylo připoutané zámkem ke kolostavu. Poté, co silou zámek ukroutil, se snažil kolo přišroubovat zpět, aby mohl na bicyklu odjet,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.
V té chvíli ho však přistihla hlídka městské policie. Strážníci následně pachatele i jízdní kolo předali policistům na Obvodním oddělení Policie ČR – město, kteří se budou zabývat dalším šetřením celého případu.