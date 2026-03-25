Krátce po 19. hodině přijal operační dozor oznámení o krádeži v marketu Billa v Nádražní ulici. Podezřelý muž z prodejny utekl směrem k vlakovému nádraží, kde se pokusil odjet spojem na Blatnou.
Díky pohotové reakci personálu prodejny a spolupráci se strojvedoucím byl odjezd vlaku pozastaven až do příjezdu hlídky.
„Strážníci muže ztotožnili přímo v soupravě. Přestože muž nejprve výzvy uposlechl a z vlaku vystoupil, u služebního vozidla se náhle pokusil o další útěk směrem do ulice Textiláků,“ popsali strážníci na svém facebooku.
Po krátkém pronásledování zloděje dostihli na křížení ulic Textiláků a Dopravní. Vzhledem k opakovanému pokusu o útěk museli strážníci k jeho zajištění použít hmaty, chvaty a následně i služební pouta. Pak muže předali k dalšímu šetření hlídce Policie ČR.