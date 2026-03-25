Zloděj kradl v supermarketu, pak chtěl odjet vlakem. Strážníci ho vyhmátli ve vagonu

Autor: Metro.cz
  16:50
Dramatické okolnosti doprovázely pondělní zásah strakonických strážníků. Zloděje, který kradl v supermarketu, chytili ve vlaku. Když ho dovedli ke služebnímu autu, pokusil se jim utéct. Když ho dostihli, skonči v poutech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Drážní inspekce

Krátce po 19. hodině přijal operační dozor oznámení o krádeži v marketu Billa v Nádražní ulici. Podezřelý muž z prodejny utekl směrem k vlakovému nádraží, kde se pokusil odjet spojem na Blatnou.

Díky pohotové reakci personálu prodejny a spolupráci se strojvedoucím byl odjezd vlaku pozastaven až do příjezdu hlídky.

„Strážníci muže ztotožnili přímo v soupravě. Přestože muž nejprve výzvy uposlechl a z vlaku vystoupil, u služebního vozidla se náhle pokusil o další útěk směrem do ulice Textiláků,“ popsali strážníci na svém facebooku.

Po krátkém pronásledování zloděje dostihli na křížení ulic Textiláků a Dopravní. Vzhledem k opakovanému pokusu o útěk museli strážníci k jeho zajištění použít hmaty, chvaty a následně i služební pouta. Pak muže předali k dalšímu šetření hlídce Policie ČR.

Zloděj kradl v supermarketu, pak chtěl odjet vlakem. Strážníci ho vyhmátli ve vagonu

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

Dramatické okolnosti doprovázely pondělní zásah strakonických strážníků. Zloděje, který kradl v supermarketu, chytili ve vlaku. Když ho dovedli ke služebnímu autu, pokusil se jim utéct. Když ho...

25. března 2026  16:50

V Plzni se narodilo mládě vzácného takina čínského, dostalo jméno Bumi

