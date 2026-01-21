Zloděj si pro svou krádež vybral lokalitu v blízkosti ulic Jírovcova a Nádražní, kde jsou v několika řadách desítky garáží.
V době od 18. do 20. ledna se měl za použití násilí vloupat do jedné z garáží. Uvnitř poté proboural spojující zeď do druhé garáže a v ní kradl.
„Odcizil světle modré pánské horské elektrokolo značky Mondraker Dusk, cyklistické vybavení, dílenské nářadí a kancelářskou elektrotechniku,“ vypočítal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura a dodal, že majiteli způsobil škodu převyšující 96 tisíc korun.
Policisté žádají případné svědky, majitele či nájemce uvedených garáží, pokud si všimli podezřelého jednání, aby je kontaktovali na telefonu 974 226 700, nebo na linku 158.