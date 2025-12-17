Dva muži si vyhlédli prodejnu minerálů, drahých kamenů a šperků a s kapucemi přes hlavu a zakrytými obličeji tam 1. prosince brzy ráno vtrhli.
„Za použití násilí překonali vstupní dveře do prodejny, kde po rozbití skleněné výplně vitríny odcizili tři plata stříbrných přívěsků s vltavínem a čtyři plata surových vltavínů o celkové hmotnosti bezmála tří kilogramů,“ popsal českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík a dodal, že svým jednáním způsobili škodu ve výši bezmála 1,4 milionu korun.
Ani maskování však mužům nepomohlo. Kriminalisté je do jednoho týdne ztotožnili a následně zadrželi.
„Čtyřicetiletý muž a jeho jednatřicetiletý komplic si tak z rukou kriminalistů převzali usnesení o zahájení jejich stíhání, a to pro spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci,“ upřesnil Šupík.
Soud zároveň akceptoval návrh státního zastupitelství a oba muže poslal do vazby. V případě uznání viny jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.