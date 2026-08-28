Znečištění vody v Podolsku na Orlíku podle hygieniků vylučuje rekreaci

Znečištění vody v Podolsku na Orlíku podle hygieniků vylučuje rekreační využití. Pracovníci krajské hygienické stanice provedli na začátku týdne mimořádné odběry vzorků, ale kvalita vody se nezlepšila a je nevhodná ke koupání. Na Lipně má voda stále mírně zhoršenou kvalitu. Vyplývá to z aktuální zprávy hygieniků.
Rozbory vzorků u veřejného tábořiště Podolsko odhalily překročení ukazatelů sinic, chlorofylu a vodního květu a má sníženou průhlednost. "Voda je znečištěna přírodním znečištěním i odpady. Znečištění je takového rozsahu, že je prakticky vyloučeno rekreační využití této lokality. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem," uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.
Oproti minulému odběru se tento týden nezlepšila ani kvalita vody na Lipně. Rozbory ve všech sledovaných lokalitách ukázaly zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání proto hygienici doporučují osprchovat se čistou vodou.
U pláže v Černé v Pošumaví je podle aktuálního rozboru překročena limitní hodnota sinic, chlorofylu a je snížená průhlednost. Stejná situace je i u pláží v Horní Plané a v Lipně nad Vltavou.
Hygienici pravidelně jednou za dva týdny sledují na jihu Čech sedm míst ke koupání. Vzorky hodnotí v rozmezí jedna až pět, kdy jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání. Bližší informace k rozborům jsou na webu jihočeských hygieniků.