„Nevíme přesně, co snědla, ale podle toho, co vyzvrátila, to vypadá na nějaké čokoládové sušenky,“ komentovala situaci zooložka Eliška Dušková.

Mladá samice kotula veverovitého trpěla bolestmi, zažívacími problémy a dehydratací, které nedokázali veterináři vyřešit. Museli ji nakonec utratit.

Přitom zoo už před osmi lety osadila areál s informačními tabulemi. Jednak jsou to zákazové s pokynem, že se zvířatům nesmí podávat jídlo. A jednak vzdělávací, s grafikou i pro dětské návštěvníky, proč je to nežádoucí. Aby apel pochopilo i malé dítě.

„V zoo máme kamery, ale bohužel právě do těchto míst není tak vidět, abychom věděli, co se tam mohlo stát, a dotyčného identifikovat,“ povzdechla si zooložka.

„Zvíře podle zákona už není vnímáno jako věc. Takže pokud bychom podali trestní oznámení, bylo by to patrně řešeno jako týrání,“ hodnotí.

Občas se objeví návštěvník, který se snaží zvířatům „přilepšit“. Dodala, že v posledních letech to, kromě aktuálního případu, nedopadlo nikdy fatálně. „Naposledy tedy před osmi lety, kdy nám našeho berana nakrmili bramborovým salátem,“ uzavřela.

Začátkem roku 2023 řešili podobný případ v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou. Tam uhynula březí samice losa a následná pitva ukázala, že losům někdo do ohrady naházel pečivo, cukroví nebo zbytky od Vánoc.