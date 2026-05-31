U Boršova nad Vltavou se srazil autobus cizinců s autem, nejméně 10 lidí se zranilo

„Na místě zasahují tři posádky rychlé zdravotnické pomoci a dva lékařské vozy systému randez-vous,“ uvedl Míra. S převozem pacientů pomáhá také zdravotní dopravní služba.
Podle redaktora iDnes.cz, který je na místě cestovalo v autobuse přibližně třicet lidí, osm z nich je zraněných. V osobním vozidle cestovali čtyři lidé a všichno jsou zranění. Test řidičů na alkohol byl negativní.
Českem v neděli postupují bouřky, meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici II/143. K 15:00 museli jihočeští hasiči k odstraňování následků bouřek vyjíždět na 15 míst, hlavně kvůli odklízení spadlých stromů a větví, někde museli i čerpat vodu ze sklepů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz