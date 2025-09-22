Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Do Mirkovic vyjížděli policisté ve čtvrtek 18. září k večeru. „Když jsme pak zveřejnili výzvu s pátráním po totožnosti muže, ozvaly se nám desítky osob se svými tipy. Ale zatím jsme nebyli úspěšní,“ potvrdil v pondělí v poledne jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
|
Nikomu nechybí. Policie hledá identitu mrtvého ze Šumavy, mohl vypadat takto
Muž byl dezorientovaný a s policisty ani nedokázal smysluplně komunikovat. Pak ho hospitalizovali na psychiatrickém oddělení českobudějovické nemocnice.
„I nadále tedy žádáme veřejnost o pomoc se ztotožněním muže na fotografii. Pokud víte, o koho se jedná, kontaktujte policisty na lince 158,“ vyzval mluvčí Šupík. Neznámý má delší prořídlé vlasy a stejně tak dlouhé neupravené vousy.