Ztráta se dá dohnat, věří testovaný záložník Urbanec

Co vás přivedlo do Dynama?

Pořád je to první liga a já ji chci hrát. Jsem hladový, je to pro mě výzva a věřím, že se domluvíme. Devítibodová ztráta není taková, dá se smazat. Musíme se naplno vrhnout do práce a ligu zachránit.

Šance hrát nejvyšší soutěž bylo to hlavní, co vás přesvědčilo?

Ano. Já do ní skočil až nad očekávání dobře. Pak mě přibrzdila zranění, takže chci znovu ukázat, že na to mám.

Zjišťoval jste si informace od spoluhráčů či kamarádů o Českých Budějovicích?

Něco jsem věděl, noviny a diskuse moc nečtu. Něco jsem si ověřoval, ale pravda je vždy v kabině nebo na hřišti. Jsem přesvědčený, že to není tak špatné, jak to vypadá navenek. Když jsem přišel poprvé do kabiny, tak jsem neviděl hlavy dole.

Jak jste vnímal výkony Dynama ještě jako soupeře?

To je těžké. Někdy už to je pak taková křeč. Některé zápasy tým sehrál dobře, ale nevyšlo to výsledkově. Pokud tady zůstanu, tak chci pomoci, dávat góly, sbírat asistence, bojovat. Zkrátka být platný.

Ve 32 letech budete v kabině patřit mezi ty nejstarší. Není to pro vás trochu zvláštní?

Už v Teplicích jsem byl druhý nejstarší, takže to bude podobné. Těším se na mladé kluky i na trenéra. Je to takový fotbalový blázen v dobrém slova smyslu.