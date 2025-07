„Hustý a velký,“ kývají hlavami tři asi desetiletí kluci. Od krokodýlů je dělí jen skleněná stěna terária. Začaly prázdniny a oni vyrazili se svými rodiči do krokodýlí zoo v Protivíně. „Viděli jsme je už jednou v jedné zoo, ale rozhodně ne takhle velké a ne tak blízko,“ popisuje tatínek.

I pro něj jsou takové zážitky z výletu překvapením. „Jsou tady opravdu velmi blízko. Člověk má pocit, že si na něj můžete sáhnout. A současně je tu přirozená obava a respekt. Z toho, jak velké a nebezpečné zvíře to je,“ dodává.

Protivínská krokodýlí zoo nabízí pozorování dvacítky druhů ještěrů, z nichž někteří jsou velcí přes čtyři a půl metru. Příchozí si je mohou prohlédnout opravdu zblízka, ale nemusejí se bát. Terária mají bezpečnostní skleněné rámy.

„Když už si krokodýl zvykne na své teritorium, tak na sklo neútočí. Máme tady jednoho problémovějšího, v jeho výběhu je popraskané sklo, ale únik nehrozí,“ tvrdí ředitel Miroslav Procházka, který tamní zoo založil v roce 2008. K vidění jsou tam také hadi nebo žáby.

Nechtějí, aby byli krotcí

Pro odvážné návštěvníky připravili novinku – focení s některými mláďaty. „Jsou zvyklá na zajetí, na manipulaci a na focení mají zafixovanou tlamu, takže neublíží. Navíc lidské tělo má teplotu 36 stupňů, což je jejich komfortní zóna a jsou u toho klidní,“ naznačuje ředitel.

Krokodýl je lovec ze zálohy. Na rozdíl od šelem, které svou kořist aktivně loví a štvou ji, a proto potřebují větší prostor. Krokodýl čeká, až kořist přijde k němu. Miroslav Procházka, ředitel

Někomu by se mohlo při pozorování terárií zdát, že tak velcí ještěři potřebují mnohem prostornější podmínky pro život. Ale není tomu tak, zvířata se v Protivíně mají dobře. „Základní rozměry jsou dvojnásobek délky a šířka musí být stejná, jako je délka zvířete,“ uvedl.

„Krokodýl je lovec ze zálohy. Na rozdíl od šelem, které svou kořist aktivně loví a štvou ji, a proto potřebují větší prostor. Krokodýl čeká, až kořist přijde k němu,“ okomentoval. „Ale hlavní důkaz toho, že naše terária vyhovují, je v tom, že se zvířata rozmnožují. Protože když jsou v nevhodných podmínkách, tak rozmnožování odkládají. Mají hormonální systém řízený teplem a světlem, což je zásadní. Viděli jsme různě v Evropě obrovská terária, postavená na efekt, ale krokodýlům se tam nedaří,“ srovnal.

Protivínská zoo se specializuje na odchov kriticky ohrožených druhů. „Máme tady chovný pár kubánských krokodýlů, gaviálů indických, gaviálů sunských a krokodýlů filipínských,“ vylíčil ředitel.

Personál se snaží zvířata udržovat v takzvaném „polodivokém módu“, aby se jim dařilo co nejlépe. „Jsou to inteligentní tvorové. Poznají nás, jsou učenliví, dobře si pamatují. Ale aby se dařil odchov, tak je držíme v přírodním stavu, kde nechceme, aby byli krotcí. Pak by ztratili vlastní sociální inteligenci svého druhu. Lze je ochočit jako každé jiné zvíře, jen to není naším cílem,“ přiblížil.

Bezpečnost je proto důležitá zejména pro ty, kteří do výběhů vstupují. Velcí krokodýli se krmí jednou týdně, mláďata třikrát. Dostávají ryby, kuřata a hovězí maso. Návštěvníci si to mohou užít o prázdninách na komentovaných krmeních ve středu, v sobotu a v neděli v 11 a ve 14 hodin.

„U nás krmí muži. Je to prostě těžká chlapská práce. Ale i ženy vstupují do terárií a třeba je čistí. Bezpečnost zajišují ochranné přepážky, které jsou zavěšené u stropu, a tím se bezpečně rozdělí prostor, kde lze pracovat,“ přidal.

Sám se začal zajímat o krokodýly ještě jako školák, který si splnil dětský sen a založil si farmu. „Pokud by je někdo chtěl chovat doma, musí splnit veterinární podmínky. Je to nebezpečné zvíře. Musí počítat i s tím, že je to rozhodnutí velmi dlouhodobé. Krokodýl se dožívá až 90 let. A také jsou vysoké náklady zejména na energii,“ připomněl.