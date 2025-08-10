Tíživý život pod hákovým křížem. Romy v Brně vozili nacisté na jatka do chlévů

Jana Soukupová
  9:42aktualizováno  9:42
O Brně historici tvrdí, že nacistická okupace, holokaust, poválečný odsun Němců i období komunismu z něho učinily město, kde se nevzpomíná právě snadno. Zvlášť temně se zde za války zapsala místa, na nichž trpěli vězni či Romové. I ta méně známá, přitom však pozoruhodná, připomíná MF DNES v posledním regionálním dílu seriálu 80 let od konce války.
Adolf Hitler při cestě do Brna během průjezdu Běhounskou ulicí (1939)

Adolf Hitler při cestě do Brna během průjezdu Běhounskou ulicí (1939) | foto: Brno nacistické

Úřad protektora během války v Brně
Mahenovo divadlo za války
I tak to v Brně za války vypadalo mezi ulicí Husovou a nádražím.
Kaple na brněnském Špilberku, přestavěná za druhé světové války nacisty. (1939)
11 fotografií

Z různých úhlů historici Michal Konečný a Alexandr Brummer v knize Brno nacistické popsali, jak správu města po obsazení Hitlerovou armádou převzali nacističtí úředníci prosazující germanizaci.

„Rozběhla se mašinerie rasové perzekuce Židů a Romů, nepohodlní občané a odpůrci režimu čelili rozsáhlým represím a běžným obyvatelům byla přisouzena role mlčících dělníků německého válečného úsilí,“ shrnuli autoři hrůzná léta Brna i celé země. „Kromě míst, jejichž význam v obecném povědomí přetrvává, jde o desítky dalších, kde se odehrávala tíživá každodennost ‚pod hákovým křížem‘,“ podotkli Brummer a Konečný.

Kromě nejznámějších událostí a jejich dějišť, tedy poprav a perzekucí v Kounicových kolejích či návštěvy Adolfa Hitlera hned třetí den okupace na Nové radnici, které jsou obecně známé, stojí za připomenutí i další válkou poznamenaná místa v Brně.

Trest pro dobrotivé dozorce

„Brno se stalo centrem nacistické tajné policie pro celou protektorátní Moravu, ta pak na jejím území v letech 1940 až 1945 využívala celkem 39 věznic, sedm z nich se nacházelo přímo ve městě,“ vypočítali autoři zmíněné knihy.

80 let od konce války

Že se řídicí orgány neblaze proslulého gestapa z Orlí 30 záhy přesunuly na Mozartovu 3 a od prosince 1940 až do konce války zabraly dnešní budovu právnické fakulty, to se vcelku ví. Ovšem právě první brněnské sídlo gestapa fungovalo od března 1939 až do podzimu 1944 jako Věznice brněnského policejního ředitelství.

Časová osa druhé světové války v Brně

15. 3. 1939: okupace zbytků Československa, Brno obsazeno po osmé hodině ranní.
17. 3. 1939: vypálena Velká synagoga, návštěva Adolfa Hitlera.
23. 3. 1939: dosavadní primátor Rudolf Spazier odvolán z úřadu, na jeho místo dosazen vládní komisař Oskar Judex.
15. 8. 1939: židovský pogrom v kavárně Esplanade a dalších podnicích.
6. 11. 1939: návštěva říšského protektora Konstantina von Neuratha.
Leden 1940: otevření věznice v Kounicových kolejích.
Červen 1940: zřízení internačního tábora Pod Kaštany.
31. 8. 1941: slavnostní předání Špilberku wehrmachtu.
16. 11. 1941: první transport brněnských Židů.
12. 6. 1942: shromáždění českých obyvatel na podporu nacistického režimu po atentátu na Reinharda Heydricha na Zelném trhu.
Březen 1943: zahájení transportů Romů do Osvětimi, od července pak do Terezína.
Říjen 1943: založení pobočného koncentračního tábora Osvětim.
25. 8. 1944: první spojenecký nálet.
20. 11. 1944: největší kobercový nálet, zásah Zbrojovky.
26. 4. 1945: osvobození většiny města Rudou armádou.
5. 5. 1945: likvidace posledních ohnisek německého odporu v Řečkovicích a Medlánkách.
Srpen 1945: odstřelení zbytků Německého domu na Moravském náměstí

Zdroj: Brno nacistické

„Přestože měla kapacitu asi 60 osob, za okupace zde bývalo současně vězněno až 240 lidí,“ popisují Konečný a Brummer. Dodávají, že sem byli umisťováni také političtí vězni, kteří zprvu sdíleli cely s kriminálníky, válečnými zajatci či uprchlíky ze zajateckých táborů. „Ale tato praxe byla na podzim 1939 opuštěna. Vedení věznice totiž zjistilo, že ‚obyčejní‘ vězni těm politickým pomáhají a například jim zprostředkovávají vzkazy z domova. Od podzimu 1939 tak byly obě skupiny vězněny zvlášť,“ líčí kniha.

Ačkoliv zde patrně nedocházelo k takovým zvěrstvům jako na Kounicových kolejích, odehrávalo se tu bití lidí za stálého hladovění. „Věznicí také prošla za potulku, prostituci, veřejné pohoršení či krádeže řada Romů,“ dodávají historici, kteří upřesňují, že coby dozorci tu byli kromě českých strážníků zaměstnáni také Němci v uniformách bezpečnostních složek, a v létě 1940 dokonce i příslušníci Waffen-SS, kteří si tady měli odpočinout.

Kromě těch krutých, až psychopatických vzpomínali váleční vězni z Orlí i na několik slušných českých strážníků, z nichž se nejčastěji opakovala jména Holubář, Michl a Kudlička. Posledně jmenovaný podle vězeňkyně Věry Králíkové vešel 28. října 1941 do cely a zavolal: „Děvčata, Československé republice třikrát zdar!“

„Přestože dobře věděli, co jim hrozí, riskovali někteří z dozorců svoji budoucnost i život a v rozporu s předpisy vězňům nosili noviny, jídlo a všemožně jim pomáhali,“ zmiňují Konečný s Brummerem zřídkavé záblesky dobra. Mnozí jejich strůjci však byli následně krutě potrestáni, například strážmistr Holubář skončil v koncentračním táboře v Buchenwaldu.

Na podzim 1943 byli političtí vězni z Orlí přemístěni do tábora Pod Kaštany a do Kounicových kolejí. „Takže když budovu v listopadu 1944 těžce zasáhlo spojenecké bombardování, nacházelo se v ní kromě jiných vězňů 116 mladých lidí, kteří si před zpětným odesláním na nucenou práci do říše odpykávali trest za útěk z totálního nasazení. Na čtyřicet z nich zemřelo a zbylí pokračovali ve výkonu trestu ve věznici na Cejlu,“ popisují historici.

Zavření ve chlévech

Kromě dnes už obecněji známého shromaždiště brněnských Židů ve škole v Merhautově ulici, odkud je noční tramvaje odvážely vstříc otřesnému osudu k hlavnímu nádraží, patří k temným místům také někdejší jatka v Masné ulici. Odtud do koncentračních táborů putovaly romské rodiny.

Těm v listopadu 1939 zakázali němečtí okupanti kočovat. „Ty, kteří výzvu k usazení neuposlechli, čekala internace v kárných pracovních táborech v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu, jež byly od roku 1942 přeměněny na takzvané cikánské tábory. Odtud pak byli Romové odváženi do Osvětimi,“ uvádějí Konečný s Brummerem.

Jatka v brněnské Masné ulici sloužila za druhé světové války jako shromaždiště Romů.

V Brně k původním 325 Romům přibylo asi 260 dalších, z nichž si většina našla i práci. Několik stovek z nich bylo přesto v březnu 1943 internováno. „Pamatuji si, že se doma mluvilo o zavírání cikánů do Hodonína, ale já jsem se o to nestaral,“ vzpomínal jeden z přeživších Romů Antonín Absolon. „Jednoho dne na jaře 1943, snad to bylo v březnu, jsme byli asi v pět hodin ráno vzbuzeni. Domky, kde byly cikánské rodiny, byly obklíčeny německými vojáky. Dostali jsme německý rozkaz k odchodu. Maminka uměla německy, a tak s nimi mluvila. Řekli jí, že se zase vrátíme. V uzavřených policejních autech nás dovezli do Brna na jatka, kde nás dali do chlévů,“ vylíčil.

Další podrobnosti přidal Eduard Daniel. „Tam bylo tolik špinavé slámy a hnoje a nás do toho všechny nahnali jak prasata. Neblahou úlohu sehrávali na jatkách také někteří čeští lidé. Byl tam například protektorátní policista Dubový, který bral úplatky, ačkoliv věděl, že nemůže nikoho zachránit,“ svědčil po válce další z mála přeživších. Do „cikánského tábora“ v Osvětimi deportovali nacisté od března 1943 do ledna 1944 celkem 4 531 protektorátních Romů, z nichž minimálně dvě třetiny umučili.

Brněnská místa, spojená s německými okupanty

  • Vězení, mučírna, popraviště: žalářem v Kounicových kolejích v Žabovřeskách prošlo během okupace až 35 tisíc lidí, z nichž zhruba 700 zde bylo popraveno.
  • Tvrz němectví: hrad Špilberk od začátku okupace do července 1940 sloužil i jako věznice. Po přestavbě v nacistickém duchu byla pevnost na konci srpna 1941 proměněna v kasárna wehrmachtu.
  • Řídicí úřadovny gestapa: obávaná tajná policie sídlila postupně na Orlí 30, v Mozartově 3 a na Veveří 70 (dnešní právnická fakulta).
  • Úřad pro „práskače“: velký význam pro gestapo měli konfidenti, jejichž evidenci a práci řídil tzv. N-referát, který úřadoval v sídle firmy Erlan-Export-Import v Jánské 7.
  • Centrum nacistické propagandy: výstavy v dnešním Domě umění na Malinovského náměstí 2 měly ukazovat úspěchy nacistického režimu, představovat německé umělce na Moravě a připomínat německou minulost Brna i celé Moravy.
  • Středověké sídlo SS: hrad Veveří se měl proměnit ve školicí středisko pro několik stovek kadetů SS. Spíše než skutečná kasárna se však z historické budovy stalo oblíbené rekreační místo a částečně i bydliště německých důstojníků.
  • Brněnský koncentrák: v takzvaném internačním táboře Pod Kaštany v dnešních sadech Národního odboje pobývali lidé zatčení z politických a rasových důvodů, pro porušení pracovní morálky, rodinní příslušníci vojáků a politiků působících v exilu nebo lidé jiné než české národnosti, nejčastěji Ukrajinci.
  • Pobočný koncentrační tábor: vězni držení v Barvičově 85 dostavovali nedokončené budovy dnešního Biskupského gymnázia, v nichž byla zřízena chemická a fyzikální laboratoř, kde se pracovalo na vývoji zbraní.
  • Německý dům: stavba na Moravském náměstí sloužila jako hlavní společenské centrum brněnských Němců.
  • Úřadovna říšského protektora: do roku 1941 na Moravském náměstí 1 sídlil úřad nacistické správy Moravy, pak jeho kompetence prakticky převzal úřad říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera.
  • Shromažďovna brněnských Romů: z městských jatek v Masné ulici byly vypravovány transporty s romským obyvatelstvem. Celé rodiny byly drženy ve stájích jízdního oddílu protektorátní uniformované policie.

