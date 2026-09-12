Adepti na vedení Brna chtějí kvůli vedrům sázet stromy a lépe hospodařit s vodou

Sázením stromů, zakládáním zelených střech, zachytáváním dešťové vody nebo nastavením jasnějších pravidel chtějí lídři stran pro komunální volby v Brně adaptovat město na stále častější vlny veder. Řekli to ČTK v anketě před volbami, které budou 9. a 10. října. Inspiraci chtějí hledat i v zahraničí. Někteří kritizují dosavadní postup města a tempo zavádění opatření. Lídři dostali stejnou otázku a jsou v anketě seřazeni abecedně.
Podle odborníků budou vlny veder a období sucha čím dál častější. Jak chcete reagovat na klimatickou změnu a adaptovat na ni město? Jaká konkrétní opatření by mělo město zavádět, aby bylo Brno ve vedrech přívětivější? Brno se také zavázalo do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 40 procent proti roku 2000, když schválilo akční plán udržitelné energetiky a klimatu. Jak chcete závazku, k jehož splnění zbývá poslední volební období, dostát? Považujete dosavadní opatření směřující k cíli za účinná?
Jakub Hruška (Lidovci a Starostové)
Současné tempo adaptací nestačí. Brno musí nejen sázet stromy, rozšiřovat parky a zadržovat dešťovku. Ale musí také přestat stromy kácet a dělat nesmyslné rekonstrukce ulic bez zeleně. Je nutné stínit hřiště a doplňovat pítka a ochlazovací zóny. Skvělým příkladem je klimapark, který jsme otevřeli v Kohoutovicích. Emise musíme snižovat úsporami v budovách, komunitní energetikou a čistší MHD.
Jana Janulíková (Za Lužánky)
Brno musí brát zeleň jako infrastrukturu: více stromů a stínu, méně asfaltu, propustné povrchy, vodní prvky a zadržování deště. Ke klimatu patří úspory energií v budovách, obnovitelné zdroje, čistší doprava a měření emisí. Spustíme řízenou adaptaci a závazná pravidla: rekonstrukce = stromy, voda, stín. Ne počítat stromky, ale plánovat zelené ulice, náměstí a čtvrti, chránit vzrostlé stromy a sázet účelně.
Jiří Kment (SPD a nezávislí)
Chraňme přírodu bez ideologie. Přestaňme strašit CO2, chtějme více zeleně, méně betonu. Vysaďme stromy všude, kde je to možné. Sázejme druhy s velkým vzrůstem a schopností odolávat suchu a teplu. Současné vedení města se snaží tvářit ekologicky, ale dělají pravý opak. Kvůli betonu na náplavce u Svratky došlo k pokácení zhruba 1500 zdravých stromů a keřů včetně těch, které přežily válku.
Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě)
Klimatická opatření mají vycházet z široké a názorově otevřené odborné diskuse. Podpoříme konkrétní a prokazatelně účinná opatření, která jsou v možnostech Brna – například více zeleně, stínu či lepší hospodaření s vodou. Klimatické cíle ale nesmějí být samoúčelné nebo ideologické. Chceme je naplňovat tak, aby současně zůstala zachována kvalita života a civilizační standard obyvatel města.
Klára Liptáková (Brno naplno)
Ideologicky motivované závazky snižování emisí CO2, stejně jako politiku tzv. Green Dealu, zásadně odmítáme. Jsme ale pro všechna rozumná řešení, která zlepšují životní prostředí občanů. Inspirujme se od měst ležících jižně od nás. Používají "přírodní stínění" – tedy více stromů v ulicích. Kde je to možné, měli bychom dlážděné plochy nahradit zelení, zachycovat dešťovku a vracet ji zpět do půdy.
Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem)
Naším zásadním tématem v adaptaci Brna na změnu klimatu je návrat stínu a zeleně do ulic. Nové výsadby už vznikly například na Mendlově náměstí a na Gorkého. Do brněnských stavebních předpisů jsme prosadili výsadbové pásy pro stromy v nových a rekonstruovaných ulicích. Pro snižování emisí je klíčové rozšiřování centrálního zásobování teplem a dokončení přechodu z parovodů na horkovody v roce 2027.
Martin Říha (Restart pro Brno)
Brno musí reagovat na klimatické změny především praktickými opatřeními, která zlepší život obyvatel. Podporujeme rozšiřování zeleně, výsadbu stromů, zadržování dešťové vody (využití k závlahám zeleně v období sucha) a revitalizaci veřejných prostranství tak, aby se město v letních měsících méně přehřívalo. Současně je třeba rozvíjet kvalitní a dostupnou veřejnou dopravu, aby byla atraktivní alternativou k individuální automobilové dopravě. To přispěje jak ke snížení emisí, tak ke zlepšení kvality ovzduší ve městě. Cíl snížení emisí oxidu uhličitého je možné splnit pouze kombinací energetických úspor městských budov, rozvoje veřejné dopravy, podpory šetrných technologií a odpovědného hospodaření s energiemi. Současná opatření považujeme za základ, ale je potřeba postupovat rychleji a více se zaměřit na konkrétní výsledky, nikoliv pouze na deklarace.
Michal Sedláček (Nové Brno)
Dosavadní opatření i tempo adaptace považujeme za nedostatečné. Chceme prosazovat rozšiřování zeleně a stínění ve veřejném prostoru s cílem omezit vznik tepelných ostrovů. Podporujeme rozvoj modrozelené infrastruktury a zadržování dešťové vody, urychlení revitalizace řek Svratky a Svitavy a omezení zpevněných ploch v nové výstavbě. Zároveň chceme podporovat program zelených střech, přechod tepláren na obnovitelné zdroje energie a rozvoj veřejné dopravy.
Zdeněk Slavík (Sociální demokracie)
Akční plán je nastavený v zásadě správně, ale současné tempo rozhodně nestačí k jeho splnění do roku 2030. Potřebujeme méně aut, více elektrobusů a trolejbusů. Ve městě je obecně potřeba více stromů, zelených střech a chladicích zón.
Václav Trojan (ANO 2011)
Brno musí být připravené na vedra a sucho praktickými kroky: více stromů a stínu, zelené střechy, propustné povrchy, zadržování a využívání dešťové vody, ochlazování veřejných prostranství a modernizaci budov. Závazek snížit emise bereme vážně, ale dosavadní tempo nestačí. Město musí jít příkladem energetickými úsporami, vlastními obnovitelnými zdroji a čistší dopravou.
Natálie Vencovská (Zelené Brno)
Dosavadní přístup města v téhle věci považuji za tristní. Město aktuálně nevede žádné statistiky o tom, kolik úmrtí mají vedra na svědomí a snaha naplňovat klimatický akční plán je malá. Bereme si příklad ze zahraničí, například z Paříže, kde se díky výsadbě desítek tisíc nových stromů, odstranění betonu a asfaltu z ulic, nahrazení automobilů bezemisní dopravou a vytvoření chladících ostrůvků podařilo ochladit ulice a zároveň snížit znečištění ovzduší o polovinu.
Petr Vokřál (Přísaha)
Každé opatření, které povede k příjemnějšímu životu ve městě je vítané. Ale nezachraňujme v Brně planetu. Udržitelná energetika je jedno z opatření, ale výsadba stromů a zejména údržba zeleně je cesta, kterou může vedení města a městských částí zásadním způsobem ovlivnit. Abychom měli skutečně zelené město a ne spáleniště. Je třeba zásadním způsobem zlepšit v těchto obdobích údržbu zeleně jako takové.
Adam Zemek (Piráti a Fakt Brno TU!)
Všem je horko, ale vedení Brna v čele s ODS na klimatickou adaptaci rezignovalo. Zatímco utráceli miliardy za megalomanské projekty, ulice zůstaly bez stromů. Budeme masivně sázet, zadržovat a využívat dešťovou vodu, odstraňovat zbytečný beton a energeticky modernizovat městské budovy. Dosavadní tempo ke splnění klimatického závazku nestačí. Brno musí během příštích čtyř let konečně začít jednat.
Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí)
Musíme snižovat závislost Brna na fosilních zdrojích. Přispějí k tomu horkovod z Dukovan, nový kotel brněnské spalovny i fotovoltaika. Stejně důležitá je adaptace na vedra a sucho, čili lepší hospodaření s vodou, více stromů a stínu a veřejná prostranství, která se nebudou měnit v rozpálené betonové plochy. Extrémní počasí, jak známo, nerespektuje hranice města, proto je nutná i spolupráce s krajem.