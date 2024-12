Program zpestří sobotní vánoční tvoření s dětmi a nedělní hudební vystoupení Sáry Kopřivové. Hotelová restaurace nabídne víkendové obědové menu.

Prodej kaprů a vánoček proběhne ve čtvrtek od 10 do 17 hodin, v pátek od 8 do 17 a v sobotu od 8 do 14.

Celá akce je organizována se souhlasem NFDO Krtek, který podporuje děti s onkologickým onemocněním během léčby i po ní. Návštěvníci tak mohou spojit přípravy na Vánoce s pomocí dobré věci.