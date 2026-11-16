Úřady se nemusí znovu zabývat občanstvím Johanna Aehrenthala, posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost jeho snachy Alice Aehrenthalové. Usilovala o obnovu řízení, podle kterého si Aehrenthal po druhé světové válce neuchoval československé občanství. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
O obnovu požádala Aehrenthalová v roce 2024. Žádost opřela o čestné prohlášení Karla Jareše, které mělo dokládat, že Aehrenthal za druhé světové války pomáhal ruským zajatcům, poskytoval jim úkryt, ošacení a potravu. Ministerstvo vnitra žádost zamítlo, snacha neuspěla ani se žalobou k Městskému soudu v Praze.
Městský soud poukázal mimo jiné na to, že Jarešovi bylo v době popisovaných událostí 12 let. Soud tedy pochyboval o tom, zda mohl disponovat vlastními relevantními poznatky o činnosti Aehrenthala. Poukázal také na řadu listinných důkazů.
Podle kasační stížnosti samotný věk nevylučuje, že Jareš události vnímal a později jim porozuměl v širších souvislostech. Ani NSS však ve prospěch Aehrenthala nezasáhl.
"Tvrzení stěžovatelky, že Karel Jareš mohl události jako dítě vnímat a později jim porozumět, ani její poukaz na to, že se jména aktérů mohl dozvědět až po roce 1945, samy o sobě nedokládají, že měl přímé poznatky o konkrétní pomoci Johanna Aehrenthala ruským zajatcům. Z čestného prohlášení přitom nevyplývá, kdy a za jakých okolností měl Karel Jareš takové jednání osobně zaznamenat," rozhodl NSS. Jako stěžovatelka v řízení vystupovala Aehrenthalová.
Johann Aehrenthal zemřel v roce 1972 v Rakousku. Ústavní soud v lednu 2022 s konečnou platností potvrdil verdikt, podle kterého přišel v období druhé světové války o československé občanství. Po okupaci se totiž přihlásil k německé příslušnosti. Majetek rodu tak po válce připadl státu.
Rodina i přesto usilovala o vydání někdejších rodových pozemků, dovolání Aehrenthalové v této linii v polovině letošního roku odmítl Nejvyšší soud. Aehrenthalová se konkrétně domáhala vydání pozemků o celkové výměře přibližně 4320 hektarů, jež jsou nyní v majetku společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou, státního podniku Lesy České republiky, Povodí Labe, Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic či měst a obcí v Libereckém kraji.
Advokát rodiny Aleš Rozehnal už dříve ČTK sdělil, že ohledně občanství původních majitelů panství se vede více sporů a že rodina plánuje využívat další opravné prostředky.