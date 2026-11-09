Co přesně incidentu z minulého pondělka předcházelo, není zřejmé. Náhodný svědek začal konflikt v Novém Lískovci natáčet až v jeho průběhu. Je však jasné, že šlo o vyhrocený spor.
Muž na záběrech nejdříve mluví se ženou za volantem, najednou se ale rozmáchne a teleskopickým obuškem urazí zpětné zrcátko jejího auta. Řidička nejspíš byla v tu chvíli v šoku. Svědek v tu chvíli vytočil tísňovou linku policie, jejíž příjezd incident ukončil.
„Událost se stala 2. listopadu. Nešlo o konflikt mezi řidiči, i když žena seděla zrovna v autě. Ti dva se sice znali, nešlo však o příbuzné. Oba jsme ztotožnili, ale zatím jsme s nikým z nich nemluvili. Poškozená nechce konflikt přes policii řešit,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Kateřina Batelková.
Pro CNN Prima News uvedla, že podle dosavadního šetření jde o vyvrcholení dřívějších sporů obou aktérů.
V poslední době nejde o ojedinělý případ agresivního chování na silnici. V říjnu se terčem surového útoku stala řidička, která na dálnici D6 v úseku dopravního omezení poblíž Jesenice na Rakovnicku dodržovala povolenou rychlost. Jiný řidič ji kvůli tomu vybrzdil a brutálně napadl. Vše sledovala osmiletá dcera řidičky, která měla v rukou palubní kameru a útok natočila.
Stejný muž byl v minulosti také souzený za smrtelnou autonehodu, za kterou dostal podmíněný trest a zákaz řízení. A další jeho agresivní chování z roku 2022 aktuálně vyšetřuje policie.
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22. října 2026