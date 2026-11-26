Ovlivňování voleb s příchodem umělé inteligence (AI) není výjimkou, naopak se stává prakticky pravidlem. Pro útočníky mohou být volby snadným cílem. V jejich prospěch hraje třeba to, že je dopředu známý termín voleb, a oni se na ně tak mohou v dostatečném předstihu připravit. V jednom z příspěvků dnešní politologické konference v Brně na to upozornil Robin Burda z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Konference s názvem Volby v době proměn demokracie a společnosti nabídla také příspěvky o slabinách volebního systému v komunálních volbách nebo o mechanismech volebních kampaní. Aulu Fakulty sociálních studií zaplnili studenti i odborníci na právo či politologii.
Burda zmínil, že problémem je asymetrie mezi kandidátem a útočníkem. "Vzniká kvůli tomu, že cíle kandidáta je poměrně náročné naplnit. Potřebuje získat hlasy, zaujmout voliče, přesvědčit je, zmobilizovat. Stojí to čím dál víc peněz," řekl Burda. Proti tomu útočník má mnohem jednodušší cíl, může použít prakticky jakékoli komunikační kanály a nemá finanční omezení. "Umělá inteligence to zjednodušuje a zlevňuje," podotkl Burda.
Tím, že je předem známý termín voleb, na přípravu mají útočníci mnoho času. S pomocí AI lze vytvořit třeba falešné stránky či podvržené hlasové nahrávky politiků. "Existují skupiny, které se věnují ověřování faktů. Vědí to i ti protivníci, kteří se v některých případech snažili tyto organizace zahltit tím, že jim posílali velké množství příspěvků a žádali o jejich ověření," upozornil odborník.
"Nejhorší část je, že útočníkovi často stačí, aby mu lidi uvěřili, že byly volby zmanipulované. I když samotná operace nemusí vést ke změně voličského chování, stačí, aby lidé věřili tomu, že k nějakému ovlivnění došlo," uvedl Burda. To pak může vést třeba k nedůvěře v instituce.
Obranu proti vlivovým operacím musí kandidáti řešit celé volební období, ne jen v kampani. "Zároveň je nutná rychlá reakce v případě, že k ovlivňování dochází. Včasná obrana není zárukou, že bude fungovat, ale představuje přinejmenším možnost redukce vlivu," doplnil Burda.