Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

Marek Osouch
  12:12aktualizováno  12:12
Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A zároveň pro některé činnosti využívá nástroje umělé inteligence (AI), v čemž mezi IT firmami z jižní Moravy rozhodně není sama. Znamená to soumrak „obyčejných“ ajťáků?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová se konkrétní odpovědi na dotaz iDNES.cz, jak zavádění umělé inteligence souvisí s takto výrazným propouštěním, vyhnula. Uvedla pouze, že technologie včetně umělé inteligence přispívají k růstu firmy a zlepšování služeb pro zákazníky.

Propouštění, které navázalo na dřívější vlnu, pak vysvětlila tím, že firma chce zjednodušit svou strukturu, což přispěje k pružnějšímu rozhodování i rychlejšímu zavádění inovací. Také v tom vypomáhá právě AI. „Oni to takto přímo říkat nechtějí, ale nepochybně to souvisí. Restrukturalizace se dějí právě v reakci na umělou inteligenci,“ říká pro iDNES.cz šéf Jihomoravského inovačního centra Petr Chládek.

Podle něj však nelze říct, že se podobné škrty stovek míst dají očekávat i v jiných IT firmách, jichž v Brně působí celá řada. Hlad po ajťácích byl v posledních letech velmi vysoký, společnosti z oboru se často snažily budoucí absolventy středních a vysokých škol „podchytit“ už během studia nejrůznějšími nabídkami spolupráce.

Umělá inteligence však dokázala v poslední době nedostatek této odborné pracovní síly v některých případech nahradit.

Méně rutiny, víc vývojářů

Tuto cestu zvolili například v brněnské pobočce americké IT společnosti Red Hat. Tím, jak i díky AI firma roste, sice stále shání nové lidi, ovšem už ty kvalifikované, a nikoliv juniorní pro základní rutinní činnosti.

„Roste poptávka po nových dovednostech a rolích na pomezí technologií, byznysu a dat. Firmy tak hledají lidi, kteří jim pomohou umělou inteligenci smysluplně převést do praxe,“ přibližuje aktuální situaci na pracovním trhu Jan Bárta, koordinátor otevřené platformy Brno. AI z Jihomoravského inovačního centra.

Brno jako líheň herních skvostů. Počet vývojářů může šplhat až na tři tisíce

Struktura pozic se tak v těchto firmách zejména v posledním roce až dvou dynamicky mění. Vnímá to i brněnská společnost Y Soft produkující software pro zabezpečený tisk. „Zkušený specialista s pomocí AI zvládne víc práce než dříve. Rutinní pozice budou postupně ubývat,“ upozorňuje personální ředitel firmy Jaroslav Bělehrad. Celkový počet míst se přitom ani v ní nesnižuje, naopak dál nabírá vývojáře. Umělá inteligence jim totiž stejně jako u Red Hat pomáhá ve zvyšování produktivity, a tedy i v celkovém růstu.

Totéž platí i pro technologickou firmu Phonexia specializující se na řečovou analýzu. „AI vnímáme jako prostředek ke zvýšení produktivity a kvality, nikoli jako náhradu lidské práce,“ sděluje za společnost Kateřina Čápová.

Zvládnout víc práce se stejným počtem lidí díky využití AI hodlají rovněž v podniku Seyfor, který chce patřit mezi lídry v adopci této technologie. „Čekám velkou změnu zaběhnutých technik,“ oznamuje šéf firmy Martin Cígler.

Potřeba příležitostí pro růst

Aktuální stav však přináší velký tlak na zmíněné juniorní pozice, většinou obsazované čerstvými absolventy škol. Ti teď musí být víc než „řadovými“ ajťáky provádějícími úkoly, jež zvládne počítač sám. Jinými slovy se od pracovníků v IT očekává víc než doposud.

„Jen to, že jsou ochotni pracovat a učit se, nestačí. Musí ukázat, že právě díky AI jsou rychlejší a schopnější než samotná AI,“ zmiňuje Jan Najvárek z firmy Artin s poznámkou, že řada pozic bude zcela jistě mizet, ale jiné naopak budou vznikat. To je ostatně typické pro příchod každé nové technologie. „Kdo se naučí AI efektivně využívat, výrazně zvyšuje svou hodnotu,“ podotýká Bělehrad.

Robotizovat musí i ty nejmenší firmy, říkají experti. Čísla jim dávají za pravdu

Také na kybernetiku zaměřená brněnská společnost Whalebone potvrzuje, že současná situace nenahrává nejnižším pozicím v oboru IT, které umělá inteligence dokáže jednoduše nahradit, a tím firmám šetřit náklady. „Absolventi a další pracovníci na juniorních pozicích přitom potřebují příležitosti pro růst. Tento trend vnímáme jako celosvětový a zároveň jako širší společenskou výzvu: jak juniory smysluplně zapojit a jak je ‚správně vybavit‘ pro práci s umělou inteligencí,“ nastiňuje manažerka firmy Anna Pavlík Rybníčková.

Oslovené společnosti i experti se shodují, že hromadné propouštění jako u Kiwi.com bude v IT sektoru spíš výjimkou. Někteří podle Najvárka mohou AI za propouštění „vinit“, jiní naopak souvislost odmítají.

V kyberbezpečnosti a také v AI se dost přepíšou karty, říká šéf inovační agentury

To je případ v Brně sídlícího e-shopu Notino, jenž loni propustil 300 lidí. „Šlo především o zjednodušení struktury a zvýšení efektivity řízení ve fázi, kdy jsme po období dynamického růstu potřebovali firmu více konsolidovat,“ vysvětlila PR manažerka společnosti Alexandra Išuninová.

V brněnské centrále však stále zůstává významná část z 1 800 zaměstnanců společnosti v Česku. Ti mají v popisu práce aktivně využívat umělou inteligenci, která jim pomáhá odvést víc práce, na niž by firma jinak musela hledat nové zaměstnance.

1. března 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

