Akademický senát JAMU chce, aby rektorka Willi skončila, rozhodne prezident

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z 12. Senát zasedal v pátek odpoledne, výsledek škola zveřejnila na svém webu, zatím bez zápisu z jednání. Případné odvolání rektorky na návrh senátu je v kompetenci prezidenta Petra Pavla, který Willi jmenoval do funkce před necelými třemi měsíci.
Důvodů k odvolání rektorky bylo více, ale zásadní bylo nefunkční řízení školy, řekla ČTK předsedkyně akademického senátu Petra Vodičková.
Z dokumentů, které jsou dostupné v informačním systému JAMU, plyne, že část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo například o sejmutí ukrajinské vlajky z budov JAMU, odchod kvestorky Dany Horníčkové, způsob řízení školy či obsazení prorektorských pozic. Akademický senát divadelní fakulty už dříve vyjádřil silné obavy z ohrožení stability JAMU.
"Zásadní bylo, že rektorka nedokázala představit funkční tým. Spolupracovala pouze s jedním prorektorem, který navíc skončí k 30. září. Byl to nedostačující a nefunkční stav. Zaměstnanci nebyli řízeni a chyběli partneři pro vnější instituce," řekla Vodičková. Připustila, že zákon nestanoví, jak má vedení vypadat, ale rektorka podle ní opakovaně vyjadřované obavy senátu odrážela s tím, že na vytvoření vedení pracuje. "Říkala, že už má jména na prorektorská místa, ale že nám je nesdělí. A dosud žádné jméno nepředstavila," řekla Vodičková.
"Rektorka má plné právo směřovat vedení tak, aby bylo funkční a odpovědné. Zákon jí dává rozhodovací primát, nikoli povinnost okamžitě naplnit předem očekávaný personální model. Rozhodující je, zda jsou agendy právně a organizačně zajištěny, nikoli zda odpovídají představám kritiků o 'ideální' struktuře," uvedla Willi v odpovědích na otázky akademického senátu.
Sejmutí vlajek vysvětlila tím, že není dosud rozhodnutá, jakou formou má JAMU vyjádřit nesouhlas s agresí na Ukrajině – zda právě prostřednictvím vlajek, či jinou symbolickou formou. "Z právního hlediska šlo o legitimní manažerské rozhodnutí týkající se symbolické podoby oficiálního akademického prostoru a jeho neutrality, nikoli o souhlas s agresí či odmítnutí pomoci Ukrajině. Nejde ani o podporu nenávisti či populismu," uvedla Willi.
Cembalistka Willi jako rektorka nahradila Petra Michálka, který funkci neobhájil. Volba se konala loni v červnu, Willi v třetím kole porazila Petra Francána z divadelní fakulty, získala tehdy sedm hlasů, Francán pět. Willi pochází z Německa, s brněnskou akademií ale různými způsoby spolupracuje zhruba 35 let.
Bývalý rektor Michálek na facebooku upozornil, že akademický senát schválil návrh na odvolání jeho nástupkyně po 82 dnech ve funkci. "Mám k tomu logicky asi milion a 82 komentářů, převážně systémových, hlavně však osobních, takže si je teď nechám pro sebe. Pro jistotu však, vzhledem k dotazům, deklaruji, že se do nových voleb rozhodně nebudu hlásit," napsal Michálek.